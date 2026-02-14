Maioria dos lusófonos escolheria Portugal para lar; Brasil líder em cultura

Ainda de acordo com Barômetro da Lusofonia, Cabo Verde lidera em representatividade feminina no parlamento e ocupa o segundo lugar em igualdade de gênero, ficando atrás somente de Portugal. Quando perguntados, porém, sobre a satisfação com a democracia, apenas 27% acena positivamente.

