Costas litorâneas atraem turistas pelo mundo com beleza e exuberância

Várias regiões litorâneas ao redor do mundo são famosas pelo turismo, seja por suas paisagens, cultura ou infraestrutura. Aqui estão algumas das mais conhecidas:
Costa Azul (França) – Também chamada de Riviera Francesa, é conhecida por cidades luxuosas como Nice, Cannes e Mônaco. Atrai celebridades, tem águas azul-turquesa e é palco do Festival de Cinema de Cannes.
Costa Brava (Espanha) – Localizada na Catalunha, combina praias paradisíacas com vilarejos históricos e uma forte influência de Salvador Dalí. Suas enseadas rochosas e águas cristalinas encantam turistas.
Costa do Algarve (Portugal) – Com falésias douradas, praias incríveis e clima ensolarado, é um dos destinos mais populares da Europa. Cidades como Lagos, Albufeira e Faro oferecem ótima gastronomia e vida noturna.
Costa Esmeralda (Itália) – Localizada na Sardenha, é conhecida por águas cristalinas, resorts luxuosos e praias de areia branca. Destino favorito de milionários e famosos, tem um ar exclusivo.
Costa Amalfitana – Situada na província de Salerno, na Campânia, Itália. Estende-se por cerca de 50 km ao longo do Mar Tirreno, sendo um dos destinos mais famosos do mundo. Seu nome vem da cidade de Amalfi, que foi uma poderosa república marítima na Idade Média.
A Costa Amalfitana da Itália é conhecida por suas falésias dramáticas, vilas coloridas e estradas sinuosas com vistas deslumbrantes. Além de seu valor natural, é reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO. Igrejas históricas, trilhas panorâmicas e mar cristalino compõem sua beleza única.
Costa Dálmata (Croácia) – Banhada pelo Adriático, abriga cidades históricas como Dubrovnik e Split. Suas ilhas e águas azuladas atraem turistas em busca de beleza e cultura.
Costa do Pacífico (México) – Inclui destinos como Puerto Vallarta, Acapulco e Huatulco, conhecidos por suas praias, esportes aquáticos e vida noturna animada.
Costa Amalfitana das Américas (Big Sur, EUA) – Trecho da Califórnia famoso por penhascos sobre o oceano, rodovias cênicas e parques naturais.
Costa do Nordeste (Brasil) â?? Abrange estados como Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte, com praias paradisÃacas, cultura vibrante e gastronomia marcante.
Riviera Maia (México) – Inclui Cancún, Playa del Carmen e Tulum, combinando praias caribenhas com ruínas maias e resorts luxuosos.
Costa Verde (Brasil) – Entre Rio de Janeiro e São Paulo, destaca-se por ilhas paradisíacas, como Ilha Grande, e a histórica Paraty.
Costa Amalfitana da Austrália (Great Ocean Road) – Estrada cênica com formações rochosas icônicas, como os Doze Apóstolos, e belas praias.
Costa de Andamão (Tailândia) – Abrange destinos como Phuket, Phi Phi e Krabi, famosos por praias exuberantes e falésias calcárias.
Costa Amalfitana do Japão (Península de Izu) – Região vulcânica com águas termais, falésias dramáticas e praias de areia branca.
Costa Amalfitana da Índia (Goa) – Antiga colônia portuguesa, mistura praias paradisíacas, festivais culturais e uma vida noturna animada.