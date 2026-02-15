Ícone da Mangueira, a verde-e-rosa do carnaval carioca, Nelson Sargento teria 101 anos

O sambista Nelson Sargento, um dos nomes mais importantes da música brasileira, teria feito 101 anos em 25 de julho de 2025. Ele marcou a Estação Primeira de Mangueira, sendo um ícone na verde e rosa do carnaval carioca.

Por Flipar