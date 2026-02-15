Glitter na folia: brilho que gruda faz sucesso no Carnaval

Um estudo da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) mostrou que microplásticos de glitter usados no Carnaval foram encontrados na Praia do Flamengo (RJ) até oito meses após a festa, com níveis maiores do que antes da folia.

Por Flipar