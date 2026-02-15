Lago siberiano de Baikal: o mais profundo e antigo do planeta

O Lago Baikal, na Rússia, é uma joia natural de proporções épicas. Com mais de 25 milhões de anos, é o mais antigo do planeta e também o mais profundo. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade única, com espécies que não existem em outro lugar. Reverenciado por cientistas e viajantes, é um santuário de beleza, mistério e vida.

Por Flipar