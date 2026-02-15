Mostar, na Herzegovina, um tesouro medieval símbolo da vitória sobre a guerra

Mostar é uma cidade que pulsa história, marcada por encontros culturais e a força de um povo que reconstruiu sua identidade após a guerra. No coração desse cenário está a Ponte Velha, símbolo-mor de união e resiliência que atravessa séculos. Caminhar por Mostar é sentir a convivência entre tradições, sabores e memórias.

Por Flipar