A Comissão de Frente nos desfiles das escolas de samba: quesito evoluiu com o tempo

No regulamento do Carnaval Carioca, as escolas são avaliadas em nove quesitos. Com a virada do século, um deles passou por uma grande transformação e é muito esperado pelos foliões: A Comissão de Frente. Considerada como o cartão de visitas das agremiações, ela agora tem a missão de descrever o enredo e a cada ano surpreende com efeitos especiais e muita dança.

Por Flipar