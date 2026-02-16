Galeria

Que missão! Conheça os intérpretes que substituem Neguinho da Beija-Flor no Carnaval 2026

Após cinco décadas embalando a Sapucaí com a voz de Neguinho da Beija-Flor, a azul e branca de Nilópolis inaugura uma era inédita em 2026.

A definição da nova voz ocorreu por meio de um reality show promovido pela própria escola com 12 competidores.

O programa, chamado “A Voz do Carnaval”, foi transmitido pelo canal Multishow em setembro de 2025.

A disputa contou com oito participantes, todos com alguma relação com a Beija-Flor em suas carreiras no Carnaval carioca.

Jéssica também construiu cedo sua relação afetiva, influenciada diretamente por Neguinho, a quem sempre teve como referência.

“Neguinho é referência de elegância, de intérprete, de carreira e de pessoa. O show tem que continuar”, acrescentou o novo intérprete.

