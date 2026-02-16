Famoso Monte Rushmore exalta líderes históricos com rostos esculpidos em rocha

Na cidade de Keystone, no estado da Dakota do Sul, fica um dos monumentos mais famosos dos Estados Unidos, o Monte Rushmore.Por Flipar
No Monte Rushmore, ponto turístico icônico do país, estão esculpidas as faces de quatro presidentes dos Estados Unidos.
Os rostos eternizados na montanha de granito são os de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt.
George Washington é um dos chamados “Founding Fathers”, os pais fundadores dos Estados Unidos. Liderança durante a Guerra da Independência, foi o primeiro presidente do país, entre 1789 e 1797.
Thomas Jefferson foi o terceiro presidente dos Estados Unidos (1801 – 1809) e autor da declaração da independência, em 1776.
Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos, governando entre 1861 e 1865, quando foi assassinado.
Durante o mandato de Lincoln aconteceu a Guerra Civil Americana, entre os estados de Norte e Sul, que teve como pano de fundo a questão da escravidão no país.
Theodore Roosevelt foi o 26º presidente dos Estados Unidos (1901 – 1909). Em 1906, ele recebeu o Nobel da Paz por seu papel na mediação do acordo que deu fim ao conflito entre a Rússia e o Japão.
As efígies são de autoria do escultor Gutzon Borglum (1867 – 1941). O artista trabalhou 14 anos na histórica obra. Ele morreu no mesmo ano em que ela foi concluída.
Após a morte de Borglum ainda restavam detalhes para o término das esculturas e coube a seu filho, Lincoln, a tarefa de finalizá-la.
Na obra foram usadas dinamites e também foi preciso recorrer a uma técnica denominada “favo de mel”, quando em partes mais profundas alguns pedaços de granito são retirados com as próprias mãos.
A presença das esculturas na montanha fez com que o estado de Dakota do Sul ficasse conhecido como o “The Mount Rushmore State” (“O Estado do Monte Rushmore”).
Localizadas na região de Black Hills, as esculturas têm tamanhos que variam de 15 a 21 metros de altura.
No dia 19 de outubro de 1966, o monte foi inscrito no Registro Nacional de Lugares Históricos, que reúne a lista de distritos, edifícios e objetos dignos de preservação nos Estados Unidos.
Inaugurado em 31 de outubro de 1941, o Memorial Nacional de Monte Rushmore recebe mais de dois milhões de visitantes por ano.
O território onde está situado o monumento foi objeto de veneração de povos indígenas desde os tempos pré-colombianos.
Chamado de “Montanha dos Seis Avôs”, o local era cenário de homenagens aos ancestrais de diversos desses povos, como os Apaches, os Sioux e os Kiowa.
Com o avanço da colonização para o oeste, essas terras indígenas foram palco de conflitos entre a população nativa e os invasores. Até que em 1868 foi assinado o Tratado de Fort Laramie, em que o governo americano reconhecia a região como reserva indígena.
No entanto, a descoberta de ouro na reserva de Black Hills fez crescer o olho do governo, que passou a promover campanhas militares para se apossar do território.
A Grande Guerra Sioux, ou Guerra de Black Hills, durou dois anos e terminou com o massacre do povo local. A Montanha dos Seis Avôs acabou renomeada pelo governo como Monte Rushmore, em referência ao empresário Charles Rushmore, um dos primeiros a instalar negócios na região, com uma mina de estanho.