Calor forte pode ser perigoso: veja como se cuidar

O calor elevado impõe um esforço extra ao organismo e pode afetar pessoas de todas as idades. Em dias muito quentes, o corpo precisa trabalhar mais para manter a temperatura estável.

imagem gerada por i.a

Uma das consequências mais comuns é a desidratação, que ocorre quando se perde mais líquido do que se ingere. O problema pode surgir mesmo sem sensação intensa de sede.

Imagem de Daniel Reche por Pixabay

Com a falta de água, o corpo apresenta sinais como boca seca, urina escura e diminuição da disposição. Em estágios iniciais, esses sintomas costumam ser ignorados. Dependendo do caso, a pessoa precisa procurar auxílio médico e receber soro.

insung yoon/Unsplash

Náusea e enjoo também são frequentes durante ondas de calor prolongadas. Eles aparecem porque o sistema digestivo recebe menos fluxo sanguíneo.

imagem gerada por i.a

O cansaço excessivo é outro alerta importante. O organismo gasta mais energia para regular a temperatura, o que reduz o rendimento físico e mental.

imagem gerada por i.a

Em situações mais graves, o calor pode causar queda de pressão e tontura. Pessoas idosas e crianças são mais vulneráveis a esse tipo de reação.

Reprodução/Freepik

O coração também sofre impacto, pois tende a bater mais rápido para compensar a dilatação dos vasos sanguíneos. Isso pode gerar mal-estar em quem já tem doenças cardíacas.

Beber água regularmente, mesmo sem sede, é uma das principais formas de prevenção. Pequenos goles ao longo do dia ajudam a manter o equilíbrio do corpo.

Imagem (ilustrativa) de Jason Gillman por Pixabay

Alimentos ricos em água, como frutas e verduras, colaboram para a hidratação. Eles também fornecem minerais perdidos com o suor.

Imagem de hyun chun kim por Pixabay

Evitar exposição direta ao sol nos horários mais quentes reduz riscos. Sempre que possível, busque locais ventilados e com sombra.

Fernando Frazão/Agência Brasil

As roupas fazem diferença no conforto térmico. Peças leves, claras e de tecidos respiráveis facilitam a troca de calor com o ambiente.

Pixabay

Atividades físicas devem ser moderadas durante períodos de calor intenso. O ideal é praticá-las no início da manhã ou no fim da tarde.

imagem gerada por i.a

Banhos mornos ajudam a refrescar sem provocar choque térmico. Água muito fria pode causar desconforto e não é a melhor opção.

Youtube/ Lumienergy

Crianças e idosos precisam de atenção redobrada, pois nem sempre percebem os sinais iniciais de desidratação. A oferta constante de líquidos é essencial.

imagem gerada por i.a

