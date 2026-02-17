Estilo de Vida

Montreal: cidade canadense lidera ranking mundial na relação custo/qualidade de vida

Um relatório da consultoria Mercer, que analisou 226 cidades ao redor do mundo, apontou as melhores na relação entre custo e qualidade de vida.

Foster + Partners Divulgação

A avaliação levou em conta mais de 200 critérios, incluindo preços de habitação, transporte, alimentação, vestuário, bens domésticos e opções de entretenimento.

wikimedia commons David G. Gordon

O estudo identificou as melhores cidades para expatriados, ou seja, indivíduos que vivem fora de seus países de origem por motivos profissionais ou acadêmicos.

Michael Siebert por Pixabay

No topo do ranking geral ficou a cidade de Montreal, no Canadá, que alcançou a 118ª posição em termos de custo de vida geral e a 20ª em qualidade de vida.

Taxiarchos228 wikimedia commons

Segundo o relatório, apenas sete outras cidades no mundo atingem esse mesmo equilíbrio: Varsóvia (Polônia), Budapeste (Hungria), Ljubljana (Eslovênia), Kuala Lumpur (Malásia), Zagreb (Croácia), Cidade do Panamá (Panamá) e Santiago (Chile).

Ervin Lukacs/Unsplash

“A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos”, ressaltou a Mercer.

pexels Santiago López

Entre as cidades do mundo mais caras para se viver, Hong Kong, Singapura (foto) e Zurique ficaram nas primeiras posições.

Supanut Arunoprayote - Wikimédia Commons

De acordo com a Mercer, os altos custos de aluguel fizeram com que as cidades asiáticas ultrapassassem este ano Zurique (foto), Genebra, Basileia e Berna, todas na Suíça.

Thimo Pedersen Unsplash

Segundo o site Expatistan, um residente de Montreal gasta em média US$ 2.374 por mês, enquanto em Nova York esse valor sobe para mais do que o dobro: US$ 5.412.

andrew welch Unsplash

Sete cidades dos EUA estão entre as 20 mais caras, incluindo Los Angeles (10º lugar), Honolulu (12º) e São Francisco (13º).

pexels Danniel Reynaga

Famosa por seu cenário cultural dinâmico, ruas arborizadas e serviços de saúde e educação de alta qualidade, Montreal abriga 1,78 milhão de habitantes que falam tanto inglês quanto francês. Conheça mais sobre a cidade!

wikimedia commons S. Lacasse

A maior cidade da província de Quebec, no Canadá, Montreal mescla a energia de uma metrópole moderna com a riqueza de sua história e cultura.

wikimedia commons Arild Vågen

Apelidada de “Cidade Mais Europeia da América do Norte”, Montreal oferece uma experiência única que transita entre o charme do Velho Mundo e a vivacidade contemporânea.

wikimedia commons David Iliff

Localizada em uma ilha no Rio São Lourenço, Montreal tem uma geografia particular. O Monte Royal, no centro da cidade, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes.

wikimedia commons Jiaqian AirplaneFan

A herança multicultural de Montreal se reflete em sua vibrante cena artística, culinária e musical.

Benoit Debaix Unsplash

Bairro charmoso de Vieux-Montréal é cheio de ruas de paralelepípedos e edifícios históricos por conta da influência francesa.

flickr Ken Lund

Fundada em 1642 como Ville-Marie, a cidade se desenvolveu rapidamente como um importante centro comercial e portuário.

wikimedia commons

Montreal é também famosa por seus festivais vibrantes, como o Festival Internacional de Jazz de Montreal, o Just for Laughs (Festival de Comédia) e o Festival Mundial de Cinema.

wikimedia commons Jeangagnon

A cidade ostenta diversos museus de renome internacional, como o Museu de Belas Artes de Montreal (foto) e o Museu Pointe-à-Callière, que narram a rica história da região.

flickr Guilhem Vellut

Além disso, a cidade é um importante centro de educação e pesquisa, abrigando várias universidades renomadas, como a Universidade McGill (foto) e a Universidade de Montreal.

wikimedia commons / domínio público

A culinária local também é um diferencial. Dos pratos típicos franceses, como o poutine e os crepes, à culinária italiana, portuguesa e asiática, Montreal oferece uma experiência gastronômica diversificada.

Jamie Hagan Unsplash

Montreal também tem uma rica história no esporte, especialmente no hóquei no gelo, sendo a casa dos Canadiens de Montreal, uma das equipes mais bem-sucedidas da NHL.

Mariam por Pixabay

A cidade sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1976, deixando um legado duradouro de instalações esportivas.

wikimedia commons / domínio público

O Jardim Botânico de Montreal, um dos maiores jardins botânicos da América do Norte, conta com mais de 22.000 espécies de plantas e é um dos lugares mais visitados da cidade.

Santiago Endara por Pixabay

A cidade canadense também abriga o Festival Internacional de Jazz de Montreal, um dos maiores festivais de jazz do mundo.

flickr Coastal Elite

