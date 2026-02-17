Montreal: cidade canadense lidera ranking mundial na relação custo/qualidade de vida

Um relatório da consultoria Mercer, que analisou 226 cidades ao redor do mundo, apontou as melhores na relação entre custo e qualidade de vida.Por Flipar
A avaliação levou em conta mais de 200 critérios, incluindo preços de habitação, transporte, alimentação, vestuário, bens domésticos e opções de entretenimento.
O estudo identificou as melhores cidades para expatriados, ou seja, indivíduos que vivem fora de seus países de origem por motivos profissionais ou acadêmicos.
No topo do ranking geral ficou a cidade de Montreal, no Canadá, que alcançou a 118ª posição em termos de custo de vida geral e a 20ª em qualidade de vida.
Segundo o relatório, apenas sete outras cidades no mundo atingem esse mesmo equilíbrio: Varsóvia (Polônia), Budapeste (Hungria), Ljubljana (Eslovênia), Kuala Lumpur (Malásia), Zagreb (Croácia), Cidade do Panamá (Panamá) e Santiago (Chile).
“A lista destas oito deve ser do interesse de famílias que buscam um estilo de vida melhor, trabalho remoto/nômades digitais e empresas que buscam locais que sejam atraentes para os melhores talentos”, ressaltou a Mercer.
Entre as cidades do mundo mais caras para se viver, Hong Kong, Singapura (foto) e Zurique ficaram nas primeiras posições.
De acordo com a Mercer, os altos custos de aluguel fizeram com que as cidades asiáticas ultrapassassem este ano Zurique (foto), Genebra, Basileia e Berna, todas na Suíça.
Segundo o site Expatistan, um residente de Montreal gasta em média US$ 2.374 por mês, enquanto em Nova York esse valor sobe para mais do que o dobro: US$ 5.412.
Sete cidades dos EUA estão entre as 20 mais caras, incluindo Los Angeles (10º lugar), Honolulu (12º) e São Francisco (13º).
Famosa por seu cenário cultural dinâmico, ruas arborizadas e serviços de saúde e educação de alta qualidade, Montreal abriga 1,78 milhão de habitantes que falam tanto inglês quanto francês. Conheça mais sobre a cidade!
A maior cidade da província de Quebec, no Canadá, Montreal mescla a energia de uma metrópole moderna com a riqueza de sua história e cultura.
Apelidada de “Cidade Mais Europeia da América do Norte”, Montreal oferece uma experiência única que transita entre o charme do Velho Mundo e a vivacidade contemporânea.
Localizada em uma ilha no Rio São Lourenço, Montreal tem uma geografia particular. O Monte Royal, no centro da cidade, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes.
A herança multicultural de Montreal se reflete em sua vibrante cena artística, culinária e musical.
Bairro charmoso de Vieux-Montréal é cheio de ruas de paralelepípedos e edifícios históricos por conta da influência francesa.
Fundada em 1642 como Ville-Marie, a cidade se desenvolveu rapidamente como um importante centro comercial e portuário.
Montreal é também famosa por seus festivais vibrantes, como o Festival Internacional de Jazz de Montreal, o Just for Laughs (Festival de Comédia) e o Festival Mundial de Cinema.
A cidade ostenta diversos museus de renome internacional, como o Museu de Belas Artes de Montreal (foto) e o Museu Pointe-à-Callière, que narram a rica história da região.
Além disso, a cidade é um importante centro de educação e pesquisa, abrigando várias universidades renomadas, como a Universidade McGill (foto) e a Universidade de Montreal.
A culinária local também é um diferencial. Dos pratos típicos franceses, como o poutine e os crepes, à culinária italiana, portuguesa e asiática, Montreal oferece uma experiência gastronômica diversificada.
Montreal também tem uma rica história no esporte, especialmente no hóquei no gelo, sendo a casa dos Canadiens de Montreal, uma das equipes mais bem-sucedidas da NHL.
A cidade sediou os Jogos Olímpicos de Verão de 1976, deixando um legado duradouro de instalações esportivas.
O Jardim Botânico de Montreal, um dos maiores jardins botânicos da América do Norte, conta com mais de 22.000 espécies de plantas e é um dos lugares mais visitados da cidade.
A cidade canadense também abriga o Festival Internacional de Jazz de Montreal, um dos maiores festivais de jazz do mundo.