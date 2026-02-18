Os animais mais velozes do planeta

Alguns animais chamam atenção quanto à velocidade. E eles sabem utilizar essa importante habilidade para tentar escapar dos predadores. Veja os mais velozes.Por Flipar
Zebra- Natural das savanas africanas, são as presas preferidas dos felinos. Mas, com a velocidade de até 64 km/h, não são abatidas facilmente.
Devido à sua rapidez e às listras na pele, elas confundem seus predadores que possuem visão em preto e branco e têm dificuldade para reconhecer a forma do animal.
Coiote- Atinge 69 km/h. Este mamífero é da família dos cães e lobos, desenvolvendo essa habilidade para ampliar seu cardápio carnívoro, não dando muita chance às suas presas.
Levam uma vida solitária e raramente são encontrados em matilhas. Em geral, vivem até seis anos, e são encontrados nas Américas do Norte e Central.
Pato-eider- Também conhecido como êider-edredão, é encontrado nas áreas costeiras de todo o hemisfério norte. Pode atingir até 76 km/h durante o voo, e isso permite que ele migre para o Sul, fugindo do frio.
Ele se alimenta principalmente de crustáceos, estrelas do mar e molusco. Pode pesar até 2,5 kg e medir 60 cm. A espécie coloca até 6 ovos e a fêmea passa o mês inteiro chocando o ovo.
Gnu- Apesar de pesar até 270 kg, o gnu alcança 80 km/h, desenvolvendo a habilidade de correr para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Também é conhecido como boi-cavalo e pode ser encontrado na Tanzânia e no Quênia.
Os gnus migram em grupo por longas distâncias pela savana, em busca de alimentos e água. Eles são herbívoros. e vivem em média 20 anos, mas existem casos relatados em que chegaram aos 40 anos.
Leoas- Caçadoras natas, atingem 80 km/h em curtas distâncias. Isso porque muitas de suas presas são ágeis. As fêmeas são mais leves para corridas rápidas em comparação aos leões.
As leoas pesam em média 180 kg e os pelos não tão grossos quanto os do macho. A espécie é encontrada com facilidade em parte da Ásia e África.
Gazela-de-thomson- Pequena e ágil, atinge cerca de 80 km/h, aproveitando seu pequeno porte(pesa 25 kg e mede 60 cm), para fazer curvas eficientes e escapar de predadores como o guepardo.
São facilmente encontradas nas savanas africanas, geralmente em bando. Sua coloração e listras permitem que elas se camuflem em meio ao seu habitat, uma forma de defesa contra seu predador.
Antilocapra- Esse quadrúpede atinge 98 km/h, para fugir do extinto guepardo-americano, seu principal algoz. O macho chega a pesar 60 kg e o animal é considerado herbívoro.
É facilmente encontrado na América do Norte, após sobreviver ao risco de extinção da espécie. Hoje divide seu habitat natural com predadores como linces e coiotes, entre outros.
Agulhão-vela- Mais conhecido como peixe-espada, o agulhão-vela alcança 110 km/h, utilizando uma extremidade longa e pontiaguda, o que aumenta a sua velocidade na água e facilita seu deslocamento para fugir de predadores.
Possui uma grande nadadeira no dorso para ajudar a direcionar seu trajeto. Se alimenta de pequenos peixes e pode chegar a até 60 kg, sendo originário dos Oceanos Índico e Pacífico. Aqui no Brasil é encontrado de norte a sul do país.
Guepardo- Também conhecido como Chita, esse felino atinge a impressionante marca de 130 km/h, e por até 500 metros consegue manter a velocidade. É considerado o animal terrestre mais rápido do mundo.
E seu habitat natural é a savana Africana, península Arábica e o sudoeste Asiático. O guepardo é um animal carnívoro que se alimenta de pequenos mamíferos. Pode viver cerca de 17 anos, e hoje vive sob o risco de extinção.
Falcão peregrino- A ave de rapina é considerada o animal mais rápido do planeta, atingindo até 320 km/h durante a caça, utilizando um mergulho para aproveitar a gravidade. Pode ser encontrada em todos os continentes, com exceção da Antártida.
O falcão, que pode medir até 58 cm e pesar até 1,5 kg, se alimenta de outras aves de pequeno porte, como pombo. No Brasil é visto durante a primavera no topo de prédios de grandes cidades.