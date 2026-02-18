Galeria

Descoberta de novas cavernas no interior de São Paulo revela espécie de bagre ‘isolado’ e formações minerais raras

A área fica localizada entre os municípios paulistas de Itatiba, Valinhos, Vinhedo e Por Flipar

Reproduc?a?o @ggeo.usp

O levantamento, concluído no fim de 2025, foi conduzido por estudantes da Universidade de São Paulo (USP).

Reproduc?a?o @ggeo.usp

Além de revelar novas cavidades graníticas, o estudo destacou a importância ambiental dessas formações.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

Elas ajudam a reter água no subsolo e contribuem para a manutenção da umidade e da vegetação da serra.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

“Um forte indício de endemismo é a ausência de registros científicos de espécies desse gênero ocupando cavernas graníticas”, diz um trecho do estudo.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

A presença do animal levanta a hipótese de que a espécie tenha evoluído ali ao longo do tempo.

Wikimedia Commons/Fréderic Melki

Observações iniciais, feitas com apoio do Universidade Federal de São Carlos, indicam ainda uma separação de habitat entre jovens e adultos dentro da caverna.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

Curiosamente, os jovens dessa espécie preferem o breu total, enquanto os adultos habitam as áreas claras das entradas.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

Uma das cavernas, chamada de “Caverna dos Corais”, surpreendeu ao revelar estruturas minerais que lembram corais marinhos, um fenômeno escasso no cenário geológico mundial.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

Diferentemente das cavernas de calcário, formações em granito raramente contém espeleotemas — formações minerais como as estalactites.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

“Como o ambiente granítico não costuma oferecer condições favoráveis para esse desenvolvimento, a ocorrência dessas estruturas na região tornou-se um dos principais focos do estudo, já que registros desse tipo são raros em escala global”, explicam os pesquisadores.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

Outro ponto de destaque foi a descoberta de uma piscina natural escavada no granito, no topo de um morro.

Reproduc?a?o @ggeo.usp

