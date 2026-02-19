Do pop ao rock: artistas que nunca se apresentaram no intervalo do Super Bowl — mas bem que poderiam

Apesar do prestígio, muitos gigantes da música nunca pisaram no palco do Super Bowl como atrações principais.Por Flipar
Os motivos variam desde conflitos de agenda e questões políticas até a simples recusa em adaptar o show para o formato exigido pela NFL. Veja alguns exemplos!
Taylor Swift: Um dos maiores fenômenos dos últimos anos, Swift chegou a ser convidada, mas recusou por motivos relacionados a conflitos de patrocínio e compromissos profissionais.
Jay-Z: Embora hoje sua empresa (Roc Nation) ajude a produzir o show, o próprio Jay-Z recusou se apresentar no passado. Ele revelou que disse “não” quando a NFL exigiu que ele trouxesse convidados específicos.
Metallica: A maior banda de metal do mundo é um pedido constante dos fãs para o halftime show. O vocalista James Hetfield já comentou que o estilo da banda pode ser “pesado demais” para o perfil familiar da NFL.
P!nk: Em 2019, a cantora recusou um convite para se apresentar no Super Bowl. Em entrevista, ela afirmou que provavelmente repetiria o gesto do quarterback Colin Kaepernick, que se ajoelhou durante o hino em protesto contra a injustiÃ§a racial.
Miley Cyrus: Um dos maiores nomes do pop moderno, Cyrus nunca foi a atração principal do halftime show, apesar de já ter feito shows em eventos pré-Super Bowl.
AC/DC: Uma das maiores bandas de rock de todos os tempos também nunca se apresentou como atração principal no Super Bowl.
Adele: Em 2016, a cantora revelou em um show que foi convidada, mas disse não. Sua justificativa foi sincera: “Aquele show não é sobre música. E eu não sei dançar ou algo do tipo”.