Maior TikToker do mundo, Khaby Lame autoriza a criação do seu ‘clone digital’ e gera polêmica

Khaby autorizou o uso de seus dados biométricos (rosto, voz e padrões de comportamento) para alimentar modelos de IA.

O acordo foi fechado com a Rich Sparkle Holdings e avaliado entre 900 e 975 milhões de dólares.

O acordo gerou críticas por ser visto como uma “venda da alma digital”.

Apesar disso, o influenciador seguirá criando conteúdo, usando a IA como ferramenta de expansão global.

A estratégia prevê que o “clone virtual” participe de campanhas, interaja com fãs e venda produtos.

O objetivo do influenciador é ousado: gerar mais de 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 5,1 bilhões) em vendas anuais.

Além do sucesso financeiro e tecnológico, Khaby tem expandido sua atuação para causas humanitárias e entretenimento tradicional.

