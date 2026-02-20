Pizza do Rio é eleita uma das melhores no ranking internacional

Uma pizza carioca acaba de colocar o Brasil no mapa da alta gastronomia mundial.Por Flipar
Com unidades em Copacabana e Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, a pizzaria carioca foi a única representante do Brasil no ranking, ficando em 15º lugar.
Idealizada pelo chef Guilardo Rocha, a receita busca reproduzir o perfil sensorial das trufas negras da região da Umbria, na Itália.
“A Umbria é um marco para nossa pizzaria e ainda segue surpreendendo o paladar de muita gente. Nunca pensei que esta receita pudesse cruzar o planeta e ganhar reconhecimento internacional”, disse Guilardo.
A pizza leva cogumelos Paris salteados no vinho branco, alho negro e uma base branca preparada com mussarela fior di latte, ricota, parmesão e tomilho fresco.
Lançada originalmente como opção sazonal, a Umbria conquistou o público e passou a integrar definitivamente o cardápio da casa.
O primeiro lugar eleito pela Time Out surpreendeu e ficou com a Mama’s Too, de Nova York, com a pizza Cacio e Pepe.
A receita utiliza uma base com mascarpone batido, mussarela envelhecida e queijos italianos envelhecidos.
Segundo os críticos, a combinação “equilibra cremosidade e sabor robusto de forma excepcional”. Confira outras pizzas do ranking!
8º) Pizza artesanal estilo Nova York (Kalis, Buenos Aires, Argentina) – Base com fatias finas, crocantes e suculentas, feitas com ingredientes artesanais da casa.
3º) A majestic take on the marinara (Short Road Pizza, Londres, Reino Unido) – Molho pomodoro, purê de alho, chimichurri picante, burrata e anchovas sicilianas.
2º) Pizza Capricciosa (180grammi Pizzeria Romana, Roma, Itália) – Pizza margherita crocante coberta com alcachofras, presunto, azeitonas, cogumelos — e, frequentemente, um ovo.