Bangkok vai ganhar ‘ponte-jardim’ para pedestres com praça suspensa e até mirante

A cidade de Bangkok, na Tailândia, planeja transformar sua paisagem com uma nova ponte que será exclusiva para pedestres e ciclistas.Por Flipar
A proposta é ligar o centro histórico de Phra Nakhon à área residencial de Thonburi, integrando-se às calçadas que já existem.
Esse é o segundo projeto arquitetônico “fora da caixa” anunciado pela cidade de Bangkok em menos de um ano.
Bangkok é a capital e maior cidade da Tailândia, com cerca de 11,3 milhões de habitantes.
Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, ela fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.
O palácio é um dos principais marcos históricos e atrai visitantes do mundo inteiro, sendo o antigo centro do poder monárquico da Tailândia.
Entre os templos mais importantes está também o Wat Pho, famoso pelo imenso Buda Reclinado.
O icônico Wat Arun divide o horizonte com seus arranha-céus premiados, como o King Power Mahanakhon.
Em 2026, a cidade se consolidou como um dos destinos mais cobiçados do mundo, sendo reconhecida internacionalmente por sua transformação sustentável.
Novos corredores verdes como o Parque Benjakitti e sistemas de transporte otimizados por inteligência artificial chamaram a atenção do mundo todo.
A gastronomia Ã© outro destaque de Bangkok. A comida de rua, acessÃvel e saborosa, Ã© considerada uma das melhores do mundo, oferecendo pratos como pad thai, curry tailandÃªs e sopas picantes.