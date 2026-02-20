Madeira produzida em laboratório pode virar solução para desmatamento; entenda

Pesquisadores avançaram no desenvolvimento de uma técnica para produzir madeira em laboratório a partir de células vegetais, sem a necessidade de derrubar árvores.Por Flipar
O estudo foi conduzido no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
Ficou demonstrado que tecidos vegetais podem crescer de forma controlada em ambiente artificial, utilizando células retiradas de folhas da planta Zinnia elegans.
A proposta surge em meio à crescente preocupação com o desmatamento e a exploração ilegal de madeira.
A pesquisa segue princípios já usados na biotecnologia, ao cultivar apenas os tecidos de interesse, o que reduz desperdícios comuns na indústria tradicional.
Diferentemente das árvores, que geram grandes perdas no corte e no beneficiamento, a madeira cultivada poderia ser produzida diretamente em formatos específicos.
O processo de incubação leva cerca de três meses, sendo significativamente mais rápido do que o crescimento natural de uma árvore até a maturidade.
Segundo a engenheira Ashley Beckwith, o sistema atual Ã© ineficiente e descarta parte significativa do material apÃ³s anos de crescimento.
Ao reduzir a dependÃªncia de ciclos longos de crescimento de Ã¡rvores inteiras e do transporte pesado de madeira, o mÃ©todo pode diminuir drasticamente as emissÃµes de CO? e combater a exploraÃ§Ã£o ilegal de florestas.
A tecnologia ainda está em fase inicial e dependa de estudos futuros sobre viabilidade econômica e regulamentação.
Por outro lado, a pesquisa já aponta para um futuro no qual setores como a construção civil e a indústria moveleira possam operar de forma sustentável.
Se consolidada em escala industrial, a produção laboratorial de madeira poderá transformar um dos modelos industriais mais antigos do mundo em uma solução tecnológica para os desafios ambientais atuais.
A perda de florestas continua em níveis altos, com graves consequências para o clima, biodiversidade e serviços ecossistêmicos.
As florestas cobrem cerca de 4,14 bilhões de hectares, ou cerca de 32 % da área terrestre do planeta, segundo o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
Estimativas da FAO indicam que o mundo perdeu cerca de 10,9 milhões de hectares de florestas por ano na última década.
Só em 2024, o mundo perdeu cerca de 8,1 milhões de hectares de florestas, um nível de destruição considerado 63 % acima do necessário para cumprir metas globais até 2030.