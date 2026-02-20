Cidade brasileira conhecida como a ‘capital dos raios’ virou referência para cientistas

Embora muitos municípios brasileiros disputem o título de “capital dos raios”, apenas uma cidade detém esse título no país — e não é pela quantidade de descargas.Por Flipar
Trata-se de São José dos Campos, cidade de 697 mil habitantes que fica em São Paulo.
Vale ressaltar que o título de “capital dos raios” no Brasil vai além de um simples ranking de descargas elétricas.
Isso porque o município paulista é também um centro brasileiro de conhecimento, monitoramento e proteção contra raios.
A cidade é a sede de duas importantes órgãos ligados ao tema: o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT).
São José dos Campos se transforma em um laboratório natural devido à sua geografia única no Vale do Paraíba, cercada pelas Serras do Mar e da Mantiqueira.
O Vale apresenta condições climáticas e topográficas que intensificam tempestades severas — como a umidade vinda do oceano, o calor intenso e a ilha de calor urbana.
A partir dessa base, o ELAT opera a Rede Brasileira de Detecção de Descargas Atmosféricas (BrasilDAT), com cerca de 70 sensores que monitoram raios em tempo real.
Além disso, eles também usam sistemas avançados de previsão que, com o auxílio de modelos numéricos que simulam o comportamento da atmosfera, conseguem detectar raios com 24 horas de antecedência.
O impacto dos raios no Brasil é significativo. São registrados cerca de 77,8 milhões de descargas elétricas por ano em território nacional.
Raios são responsáveis por aproximadamente 110 óbitos anuais no Brasil.
Para se ter uma ideia, a cada 50 mortes ocorridas por raio no mundo, uma acontece no Brasil.
O setor agropecuário está entre os mais afetados, concentrando cerca de 26% das mortes, de acordo com dados do ELAT.
Além disso, em torno de 21% dos casos fatais são de pessoas atingidas dentro de casa, mas que estavam próximas de redes elétricas ou hidráulicas.
Economicamente, os prejuízos anuais chegam a quase R$ 1 bilhão por conta dos raios, que provocam apagões e perda de equipamentos.
No caso do setor agropecuário, as perdas são ainda mais significativas devido à morte de rebanhos.
Para enfrentar esse cenário, São José dos Campos desenvolveu sistemas de referência, como o Centro de Segurança e Inteligência (CSI), que envia alertas via SMS.
O desafio deve se intensificar, já que estimativas do INPE apontam que o aquecimento global pode elevar o total de raios no Brasil para cerca de 200 milhões por ano até o fim deste século.