Países do Oceano Pacífico adotam medidas urgentes para não afundar com a crise climática

Vários países-ilha do Oceano Pacífico já vem enfrentando consequências dramáticas do aumento do nível do mar, resultado direto do aquecimento global.Por Flipar
Durante a COP30, que aconteceu em Belém em novembro de 2025, representantes dessas nações manifestaram preocupação e cobraram soluções para amenizar o problema.
“Não fomos nós os responsáveis pela mudança do clima, por essas emissões feitas pelos maiores países poluidores”, declarou Pio Manoa, vice-diretor da Agência de Pesca do Fórum das Ilhas do Pacífico (FFA).
“Somos os primeiros a sentir os impactos. Para nÃ³s, isso Ã© uma ameaÃ§a existencialâ?, acrescentou ele.
Localizadas em regiões baixas — muitas formadas por atóis —, nações como Tuvalu, Fiji, Ilhas Marshall, Vanuatu e Samoa têm sua existência ameaçada pela elevação das águas.
Os efeitos jÃ¡ sÃ£o sentidos de forma intensa. Em alguns locais, cemitÃ©rios costeiros foram submersos e comunidades inteiras precisaram ser deslocadas para regiÃµes mais altas.
Outros sinais são ressacas com ondas cada vez mais potentes, que acabam causando erosão e inundações.
A vulnerabilidade é amplificada pelo fato de que quase 90% de suas populações e infraestruturas vitais, como casas e hospitais, estão localizadas a menos de cinco quilômetros da costa.
Um relatÃ³rio da ONU publicado em 2024 indica que o nÃvel do oceano na regiÃ£o subiu atÃ© 15 centÃmetros nos Ãºltimos 30 anos, superando a mÃ©dia global de 10 centÃmetros.
Em algumas capitais, como Suva (Fiji) e Apia (Samoa), esse aumento ultrapassou 29 centímetros.
Fiji, por exemplo, já precisou realocar seis comunidades e tem outras 17 identificadas como em perigo.
Além da ameaça física, o aquecimento do oceano está ameaçando os ecossistemas marinhos, com o afastamento de até 20% da fauna de atum da costa.
Este impacto é economicamente devastador, pois o peixe é crucial tanto para a geração de renda quanto para a segurança alimentar destas nações.
“Temos comunidades onde há cemitérios, onde enterramos nossos entes queridos ao longo da costa, que agora estão debaixo d’água. Ficaram totalmente abaixo da superfície do mar”, exemplificou Pio Manoa.
Diante da urgência, e sem poder esperar por longas negociações, as ilhas já implementam medidas práticas de adaptação climática.
Exemplos incluem a construção de muros de contenção (as “seawalls”) e o recuo artificial do mar por meio de aterramento para elevar o nível do solo, como feito em Tuvalu.
Essas ações são extremamente caras e exigem financiamento internacional. O custo de adaptação pode chegar a R$ 5,33 bilhões em Tuvalu e R$ 26,65 bilhões nas Ilhas Marshall.
Contudo, os líderes ressaltam que a adaptação tem um limite, e a única solução permanente é a redução drástica e urgente das emissões globais.