Carol Solberg, do vôlei de praia, é punida por comemorar prisão de Bolsonaro

“É um dia maravilhoso para mim, estou tão feliz. E também é um dia maravilhoso para o mundo. Ontem, no Brasil, colocaram na cadeia o pior presidente de todos os tempos. Bolsonaro está preso e é tão importante que celebremos“, declarou a atleta na ocasião. Em seguida, ela acrescentou: “Vamos comemorar, galera, Bolsonaro na cadeia!”.