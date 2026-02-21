Esses músicos fizeram história em bandas de Punk

O punk rock, ou simplesmente punk, é um subgênero do rock que surgiu em meados da década de 1970 e que se caracteriza por músicas curtas, rápidas e diretas, letras críticas e atitude contestadora.Por Flipar
O estilo surgiu como reação ao rock mais elaborado e técnico daquele período. Assim, as bandas do movimento rejeitaram a superprodução e o caráter corporativo ligados ao rock popular e comercial da época.
Com o tempo, o punk rock originou diversos subgêneros, como o hardcore punk, o pop punk e o pós-punk, além de impactar a moda, o comportamento e a cultura alternativa em geral.
Apesar da associação do gênero à simplicidade técnica, algumas bandas punk e pós-punk contaram com instrumentistas de alto nível musical. A seguir, conheça 10 músicos que fizeram história em bandas de punk.
Topper Headon – Nascido em 30 de maio de 1955 na Inglaterra, o baterista do The Clash incorporou elementos de reggae, dub, funk e jazz ao som da banda. Seu desempenho em “London Calling” de 1979 é frequentemente apontado como um dos mais elaborados dentro do gênero.
Matt Freeman – Nascido em 23 de abril de 1966 nos Estados Unidos, o baixista da banda Rancid desenvolveu linhas de baixo rápidas, melódicas e precisas, com influências do hardcore, jazz e ska.
Dave Baksh – Nascido em 16 de julho de 1980 no Canadá, o guitarrista do Sum 41 introduziu na banda solos complexos, riffs técnicos e influência do heavy metal dentro do pop punk.
Ron Asheton – Nascido em 17 de julho de 1948 nos Estados Unidos, o guitarrista do The Stooges utilizou afinações abertas, ruídos e estruturas pouco convencionais em sua guitarra.
Mike Watt – Nascido em 20 de dezembro de 1957 nos Estados Unidos, o baixista da banda Minutemen misturou punk, funk, jazz e spoken word com linhas de baixo rítmicas e desafiou a ideia de que o baixo punk deveria seguir a guitarra.
Tom Verlaine – Nascido em 13 de dezembro de 1949 nos Estados Unidos, o vocalista e guitarrista criou solos angulares e exploração harmônica incomum na banda Television.
Geordie Walker – Nascido em 18 de dezembro de 1958 no Reino Unido e falecido em 2023, o guitarrista da banda Killing Joke é conhecido por acordes densos, dissonâncias e afinações graves, com técnica própria.
El Hefe – Aaron Abeyta, nascido em 8 de agosto de 1965 nos Estados Unidos, é multi-instrumentista e guitarrista do NOFX e adicionou trompete, teclado e harmonias vocais complexas à banda.
Travis Barker – Nascido em 14 de novembro de 1975 nos Estados Unidos, o baterista do blink-182 é reconhecido por sua velocidade, precisão e criatividade dentro do pop punk. Ele redefiniu o papel da bateria no pop punk.
Bad Brains – Os integrantes da banda Bad Brains possuíam forte influência do jazz fusion antes de se consolidarem no punk hardcore, fator que contribuiu para serem conhecidos por mudanças abruptas de andamento, precisão rítmica e complexidade instrumental.