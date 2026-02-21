Nick Frost revela ação insólita para conquistar Hagrid em nova saga

O ator britânico Nick Frost, que assume o papel de Hagrid na nova série de “Harry Potter” da HBO, personagem eternizado por Robbie Coltrane nos filmes, surpreendeu ao revelar que manifestou o desejo pelo papel assistindo aos oito longas da saga na TV e escrevendo “Hagrid” sete mil vezes à mão. Acreditou, assim, que o universo ouviria seu desejo.

Por Flipar