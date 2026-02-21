Itu, a ‘Cidade dos Exageros’, tem alta qualidade de vida e atrações turísticas curiosas

Uma cidade histórica no interior de São Paulo, localizada a cerca de 100 km da capital, ficou conhecida nacionalmente como a “Cidade dos Exageros”.Por Flipar
Trata-se de Itu, um dos municípios mais antigos do estado com cerca de 174 mil habitantes. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!
Itu é conhecida por ter um patrimônio colonial preservado, importância histórica, natureza exuberante e forte identidade cultural.
Com boa qualidade de vida, o município se destaca em áreas como educação, saúde, renda e lazer, sendo atrativo tanto para moradores quanto para turistas.
O nome Itu, do tupi “Utu-Guaçu” ou “Itu-Guaçu”, significa “grande queda d’água”, em referência a cachoeiras e mananciais da região.
Itu integra a Região Metropolitana de Sorocaba e fica em uma posição estratégica, próxima a municípios como Salto, Indaiatuba, Sorocaba e Jundiaí.
Fundada oficialmente em 1610 por Domingos Fernandes com a inauguração da Capela de Nossa Senhora da Candelária, a cidade tem uma história rica.
É conhecida como o “Berço da República” por ter sediado a Convenção Republicana em 1873, um marco fundamental para a Proclamação da República em 1889.
Na época do Brasil Colônia e Império, devido à riqueza gerada pela cafeicultura, a cidade chegou a ser uma das mais ricas do estado, lar de muitos Barões do Café e personalidades importantes.
Atualmente, Itu é mais famosa pelo apelido de “Cidade dos Exageros”, fama que surgiu na década de 1970, popularizada pelo comediante Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício, em um programa de televisão.
A cidade abraçou o título e passou a abrigar atrações “gigantes”, que se tornaram pontos turísticos.
O Orelhão gigante, o Semáforo gigante, o Lápis gigante e outros monumentos que brincam com a ideia do exagero, atraindo visitantes de todas as idades.
A cidade também se destaca pelo turismo cultural, religioso e ecológico. São várias áreas verdes, parques e fazendas históricas que remetem ao período do ciclo do café, além de espaços voltados ao lazer e ao contato com a natureza.
O Parque Geológico do Varvito, por exemplo, é um importante ponto turístico e geológico, com formações rochosas raras que atraem pesquisadores e curiosos.
Já o Parque Maeda é conhecido nacionalmente por oferecer atividades de lazer, pesca e eventos culturais, além de valorizar a cultura japonesa, presente na região.
Outros lugares de destaque em Itu incluem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e o Museu Republicano de Itu, importante prédio do século 19, palco da Convenção de 1873.
O Espaço Fábrica São Luiz é uma antiga fábrica de tecidos inaugurada em 1869 e que hoje é um patrimônio histórico e centro cultural.
Com clima ameno na maior parte do ano e hospitalidade reconhecida, Itu combina tradição e modernidade, tornando-se um destino completo para quem busca história, cultura, lazer e qualidade de vida no interior paulista.