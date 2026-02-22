Notícias

Sapatos ‘gigantes’ de 2 mil anos são achados na Inglaterra e intrigam historiadores

Arqueólogos encontraram um conjunto de sapatos romanos excepcionalmente grandes nas ruínas do Forte Magna, no norte da Inglaterra.

Por Flipar
Divulgação/Projeto Magna

Entre as 34 peças descobertas, oito medem mais de 30 cm (equivalente ao tamanho 46 no Brasil), algo raro até para padrões atuais.

Divulgação/The Vindolanda Trust

Os calçados, bem preservados devido ao solo pobre em oxigênio, incluem botas, sandálias e até sapatos infantis.

Divulgação/The Vindolanda Trust

Segundo os pesquisadores, os indícios apontam que o local era habitado não apenas por soldados, mas também por famílias.

Wikimedia Commons/Mike Quinn

A alta proporção de calçados grandes sugere que tropas fisicamente imponentes podem ter sido destacadas para essa região estratégica do Império Romano.

Divulgação/Projeto Magna

Em 2021, arqueólogos encontraram um sapato romano datado de 2 mil anos em um poço de Vindolanda, também na Muralha de Adriano.

Divulgação/Museu de Saalburg

Segundo a arqueóloga Rachel Frame, esses achados são valiosos por revelar histórias de pessoas comuns, não apenas de figuras históricas conhecidas.

Reprodução

A Muralha de Adriano, construída pelos romanos no século 2 d.C., marcava a fronteira norte do Império Romano na Britânia.

Flickr - quisnovus

As regiões de Forte Magna e Vindolanda funcionavam como fortalezas e assentamentos militares que protegiam a fronteira norte do Império contra os povos nativos da Caledônia (atual Escócia).

Domínio Público

O Forte Magna, tambÃ©m conhecido como “Magna Roman Fort”, estÃ¡ situado nos arredores de Carvoran, no condado de Northumberland.

Wikimedia Commons/Mike Quinn

Era um dos fortes auxiliares ao longo da Muralha de Adriano, construído para abrigar soldados e garantir o controle do território ao norte da muralha.

Adam Cuerden - Wikimédia Commons

Vindolanda, por sua vez, Ã© um dos sÃ­tios arqueolÃ³gicos romanos mais bem preservados da GrÃ£-Bretanha.

Vindolanda Roman Fort by Steven Haslington

O local ficou famoso por seus tabletes de madeira (os “Vindolanda Tablets”), que contêm cartas, registros militares e documentos pessoais escritos em tinta.

Wikimedia Commons/Michel wal

Elas incluem desde cartas pessoais e convites de aniversÃ¡rio atÃ© listas de suprimentos e registros de tropas, revelando detalhes Ã­ntimos da rotina de soldados, suas famÃ­lias e civis locais.

Wikimedia Commons/Michel wal

Hoje, tanto Forte Magna quanto Vindolanda fazem parte de um importante complexo de pesquisa e turismo histórico.

Wikimedia Commons/Beryl Allcoat

Vindolanda não era apenas uma base militar, mas uma comunidade movimentada com uma rua principal, casas, lojas, uma taverna e uma casa de banho.

Chris Gunns / Vindolanda Roman fort / CC BY-SA 2.0

Ambos os locais integram o Patrimônio Mundial da UNESCO juntamente com a Muralha de Adriano.

Flickr - Francis

Veja Mais