Sapatos ‘gigantes’ de 2 mil anos são achados na Inglaterra e intrigam historiadores

Arqueólogos encontraram um conjunto de sapatos romanos excepcionalmente grandes nas ruínas do Forte Magna, no norte da Inglaterra.Por Flipar
Entre as 34 peças descobertas, oito medem mais de 30 cm (equivalente ao tamanho 46 no Brasil), algo raro até para padrões atuais.
Os calçados, bem preservados devido ao solo pobre em oxigênio, incluem botas, sandálias e até sapatos infantis.
Segundo os pesquisadores, os indícios apontam que o local era habitado não apenas por soldados, mas também por famílias.
A alta proporção de calçados grandes sugere que tropas fisicamente imponentes podem ter sido destacadas para essa região estratégica do Império Romano.
Em 2021, arqueólogos encontraram um sapato romano datado de 2 mil anos em um poço de Vindolanda, também na Muralha de Adriano.
Segundo a arqueóloga Rachel Frame, esses achados são valiosos por revelar histórias de pessoas comuns, não apenas de figuras históricas conhecidas.
A Muralha de Adriano, construída pelos romanos no século 2 d.C., marcava a fronteira norte do Império Romano na Britânia.
As regiões de Forte Magna e Vindolanda funcionavam como fortalezas e assentamentos militares que protegiam a fronteira norte do Império contra os povos nativos da Caledônia (atual Escócia).
O Forte Magna, tambÃ©m conhecido como “Magna Roman Fort”, estÃ¡ situado nos arredores de Carvoran, no condado de Northumberland.
Era um dos fortes auxiliares ao longo da Muralha de Adriano, construído para abrigar soldados e garantir o controle do território ao norte da muralha.
Vindolanda, por sua vez, Ã© um dos sÃtios arqueolÃ³gicos romanos mais bem preservados da GrÃ£-Bretanha.
O local ficou famoso por seus tabletes de madeira (os “Vindolanda Tablets”), que contêm cartas, registros militares e documentos pessoais escritos em tinta.
Elas incluem desde cartas pessoais e convites de aniversÃ¡rio atÃ© listas de suprimentos e registros de tropas, revelando detalhes Ãntimos da rotina de soldados, suas famÃlias e civis locais.
Hoje, tanto Forte Magna quanto Vindolanda fazem parte de um importante complexo de pesquisa e turismo histórico.
Vindolanda não era apenas uma base militar, mas uma comunidade movimentada com uma rua principal, casas, lojas, uma taverna e uma casa de banho.
Ambos os locais integram o Patrimônio Mundial da UNESCO juntamente com a Muralha de Adriano.