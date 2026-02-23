Mundo

Países governados pelo Rei da Inglaterra

Os assuntos referentes à Monarquia Britânica costumam atrair a atenção tanto dos entusiastas dessa forma de governo como dos críticos que acham que reis e rainhas deveriam acabar. O Rei Charles III assumiu o trono em 8/9/2022, após a morte da mãe, Rainha Elizabeth II, e foi coroado em 6/5. E ele é o soberano de muitos países, além da Inglaterra. Veja a lista.

Só no Reino Unido são três, além da própria Inglaterra: Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

E, além do Reino Unido (bandeira na foto), vários outros países estão sob o reinado de Charles III. Eles têm governador e primeiro-ministro, mas são subordinados, em última instância, à Coroa Britânica. Veja a lista.

Antígua e Barbuda (Caribe) – Conquistou a independência em 1981.

Austrália (Oceania) – Conquistou a independência em 1901

A Austrália tem 25 milhões de habitantes em 7 milhões de km². Capital: Camberra.

Bahamas (Caribe) – Conquistou a independência em 1973.

Bahamas tem 401 mil habitantes numa área de 13.800 km². Capital: Nassau.

Belize (América Central) – Conquistou a independência em 1981

Belize tem 401 mil habitantes em 13.800 km². Capital: Belmopã.

Canadá (América do Norte) – Conquistou a independência em 1867.

Canadá tem 38 milhões de habitantes em 9,9 milhões de km². Capital: Ottawa

Granada (Caribe) – Conquistou a independência em 1974

Granada tem 112.500 habitantes em 344 km². Capital: Saint George’s

Jamaica (Caribe) – Conquistou a independência em 1962

Jamaica tem 2,7 milhões de habitantes em 10.900 km². Capital Kingston

Papua Nova-Guiné (Oceania) – Conquistou a independência em 1975

Papua Nova-Guiné tem 6,1 milhões de habitantes em 462 mil km². Capital: Port Moresby

Ilhas Salomão (Oceania) – Conquistou a independência em 1978.

As Ilhas Salomão têm 599 mil habitantes em 28 mil km². Capital: Honiara.

Ilhas de São Vicente e Granadinas (Caribe) – Fizeram 43 anos de independência da Inglaterra em 27/10.

Tem 110 mil habitantes numa Ã¡rea de 389 kmÂ².Sua capital Ã© Kingston.

Nova Zelândia (Oceania) – Conquistou a independência em 1907

Nova Zelândia tem 4,9 milhões de habitantes em 268 mil km². Capital: Wellington

Santa Lúcia (Caribe) – Conquistou a independência em 1979.

Santa Lúcia tem 180 mil habitantes em 539 km². Capital: Castries

São Cristóvão e Névis (Caribe) – Conquistou a independência em 1983.

São Cristóvão e Névis tem 53 mil habitantes em 261 km². Capital: Basseterre.

Tuvalu (Oceania) – Conquistou a independência em 1978.

Tuvalu tem 11.800 habitantes em 26 km². Capital: Funafuti.

Todos estes países são governados pelo Rei Charles III. Veja agora os quatro países do Reino Unido, na Europa.

Inglaterra – Tem 55,6 milhões de habitantes numa área de 130 mil km².

Londres é a capital inglesa, uma das mais importantes da Europa, foco de intenso turismo, uma grande força econômica e cultural.

Escócia – Tem 5,4 milhões de habitantes em 78.700 km².

A capital Edimburgo tem uma das paisagens históricas mais deslumbrantes do continente. Serviu de inspiração para J.K.Rowling criar os cenários de Harry Potter.

A capital Belfast é a segunda maior cidade na Ilha da Irlanda. Ali foi construído o Titanic, transatlântico que afundou em 1912.

País de Gales – Tem 3,1 milhões de habitantes em 20.700 km².

A capital Cardiff étem apenas 330 mil habitantes e mistura tradição e modernidade.

Todas essas nações, portanto, estão sujeitas às decisões do Rei. O que você acha da Monarquia?

