Graviola: do quintal à mesa, um guia de cultivo e sabor

Ter uma graviola no quintal é como unir beleza, sabor e saúde em um só espaço. A árvore tropical encanta pelo verde intenso das folhas, perfuma o ambiente e presenteia com frutos de polpa branca e aromática. Ao mesmo tempo, desperta curiosidade por seus possíveis usos em chás e receitas, tornando-se uma companheira versátil que transforma o cotidiano.

Por Flipar