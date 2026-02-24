Idoso ganha R$ 17 milhões na loteria, investe no tráfico de comprimidos falsos e vai parar na cadeia no Reino Unido

Um idoso que ficou milionário depois de ganhar na loteria acabou sentenciado a uma pena de mais de 16 anos de prisão por liderar um esquema de produção e distribuição de drogas em larga escala.Por Flipar
O caso aconteceu no Reino Unido com o aposentado John Eric Spiby, que hoje tem mais de 70 anos.
A decisÃ£o veio do Tribunal da Coroa de Bolton e foi divulgada pela PolÃcia de Manchester no dia 28 de janeiro.
O homem, que vivia em uma área rural perto de Wigan, no noroeste da Inglaterra, ganhou £ 2,4 milhões (cerca de R$ 17,2 milhões) em 2010.
Em vez de desfrutar de uma aposentadoria tranquila, Spiby montou uma operação sofisticada de fabricação de comprimidos falsos de diazepam.
O esquema começou de forma quase doméstica, em um estábulo em Wigan, mas rapidamente escalou.
De acordo com os promotores do caso, no início as drogas eram vendidas por cerca de 65 centavos de libra cada.
Entre 2020 e 2022, o grupo investiu mais de £ 400 mil em maquinário pesado, expandindo as atividades para uma unidade industrial na região de Salford.
Para disfarÃ§ar as atividades, os envolvidos usavam a fachada de uma suposta empresa chamada Nutra Inc.
Durante esse período, Spiby passou a comandar o esquema com o apoio do filho, John Colin Spiby, além dos outros parceiros Lee Drury e
As investigações apontaram que os comprimidos produzidos eram totalmente irregulares, sem qualquer tipo de controle sanitário ou autorização legal.
Ainda segundo as autoridades locais, as drogas passaram a circular amplamente nas ruas, sobretudo entre pessoas sem acesso a medicamentos previamente prescritos.
Na época, começaram a surgir relatos de aumento de mortes relacionadas a drogas em regiões como a de Bury New Road.
O fenômeno foi atribuído à maior oferta dessas substâncias, descritas pelos promotores como extremamente perigosas para os usuários.
A apuração policial, denominada “Operação Venetic”, teve início em novembro de 2021, após a identificação de movimentações suspeitas de equipamentos industriais.
O golpe decisivo ocorreu em abril de 2022, quando agentes interceptaram um carregamento com mais de 2,5 milhões de comprimidos em Manchester, avaliados em cerca de £ 67 milhões.
Durante as buscas, também foram apreendidos armas de fogo, munições, grandes quantias em dinheiro e maquinário pesado.
Além da condenação de Spiby, seu filho recebeu 9 anos de prisão. Drury foi sentenciado a 9 anos e 9 meses, enquanto Dorrian já havia sido condenado anteriormente a 12 anos por crimes semelhantes.
Ao proferir a sentença, o juiz Clarke destacou que, mesmo após enriquecer com a loteria, Spiby optou por manter uma trajetória criminosa muito além da idade em que a maioria das pessoas já está aposentada.