A esmeralda de 7.525 quilates que entrou para a história do Guinness

Não é todo dia que uma pedra de 7.525 quilates, com 1,505 quilo, ganha o mundo, mas foi exatamente isso que aconteceu quando a esmeralda bruta acabou reconhecida pelo Guinness World Records como a maior já registrada entre as não lapidadas, em 2022.Por Flipar
Batizada de Chipembele, a pedra foi extraída da mina Kagem, na província de Copperbelt, na Zâmbia. Segundo informações corporativas, a operação pertence 75% à Gemfields e 25% ao governo zambiano.
O cristal de berilo apresenta estrutura hexagonal definida, coloração verde intensa e poucas inclusões, características raras nesse porte. O título considera a categoria “Largest uncut emerald”, referente à gema em estado bruto.
Pedras preciosas, aliás, são minerais, gemas ou cristais valiosos que, devido à sua raridade, beleza ou durabilidade, são considerados dignos de adornar joias.
As pedras preciosas podem ser encontradas em diversas partes do mundo, e sua formação muitas vezes ocorre sob condições geológicas únicas, resultando em características especiais.
Classificadas com base em critérios como cor, dureza, brilho e clareza, as pedras preciosas são verdadeiras maravilhas da natureza. Esses tesouros naturais, esculpidos ao longo de milhões de anos, têm uma história tão rica quanto suas cores vibrantes.
Algumas dessas raridades são oriundas ou achadas no Brasil com facilidade, tornando o nosso país um dos mais ricos na extração dessas preciosidades. Veja agora a beleza e as características que diferenciam as pedras preciosas. E também o seu significado no Misticismo.
Citrinov – Da família dos quartzos e com tons que vão do amarelo ao laranja, é frequentemente encontrado no Brasil, Madagascar e Rússia em depósitos sedimentares. Considerada pedra preciosa de baixo custo. Acredita-se trazer energia positiva e prosperidade.
Diamante – Formado por carbono puro cristalizado, o diamante é nativo das jazidas da África do Sul, Rússia e Austrália em depósitos kimberlíticos e aluviões. Símbolo de luxo e eternidade, é utilizados em várias joias valendo milhões.
Turmalina Paraíba – Essa variante de turmalina foi descoberta e se tornou comum no sertão da Paraíba, por isso recebeu esse nome. É conhecida pela cor azul neon intensa. Pela sua aparência e raridade tornou-se cobiçada na Europa.
Rubélita – Com cores que variam do rosa ao vermelho, é encontrada em Madagascar, Moçambique, Paquistão e Brasil, entre outros países, em rochas metamórficas. Da família da turmalina, representa paixão e amor duradouro.
Rubi – Da família do coríndon, a pedra é minerada na África, Ásia e Austrália. Geralmente tem a coloração vermelha devido à presença de cromo, e se forma em rochas metamórficas. Espiritualmente o mineral é associado à paixão e à vitalidade.
Safira – Outra variedade de coríndon, se forma através do óxido de alumínio, em ambientes metamórficos e ígneos. São achadas principalmente no Sri Lanka, Myanmar e Tailândia. Possuem diversas cores. Representa lealdade e sabedoria.
Turquesa – Feita de fosfato hidratado de cobre e alumínio, fica em depósitos de cobre. Conhecida por sua cor azul-esverdeada. Era a pedra nacional da Pérsia (atual Irã) por ser usada na decoração de objetos. Sua extração ocorre nos Estados Unidos, Irã e China, entre outros. Azul-Turquesa é a cor da camisa do time inglês Chelsea.
Lápis Lazúli – Rocha metamórfica com lazurita azul intensa e pirita dourada e não um mineral. Suas jazidas estão no Afeganistão e no Chile. Valorizada por civilizações antigas, era usada como ornamento e amuleto no mundo bizantino.
Green Gold (Ouro Verde)- Valorizada por sua aparência semelhante à da jade, é composta por serpentina, presente em depósitos metamórficos, geralmente de cor verde. Sua extração ocorre principalmente nos Estados Unidos, Itália e África do Sul.