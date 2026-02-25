De resíduo perigoso a item criativo: pilhas são aproveitadas na decoração

Muitas pessoas acumulam pilhas sem uso em suas respectivas residências, algo que pode representar um risco ambiental. Por outro lado, esses pequenos cilindros podem se converter em um “tesouro” para a decoração doméstica.Por Flipar
Dessa forma, pode ser possível dar uma outra vida a esses materiais, numa mistura de peças de arte e conscientização.
Diante disso, as pilhas contêm elementos como zinco, manganês e níquel, que são importantes para o processo de reciclagem industrial.
Por causa de sua forma cilíndrica e design metálico, elas podem ser reutilizadas visualmente como elementos decorativos, conferindo um estilo industrial ou steampunk às peças.
Mesmo assim, é preciso evitar o descarte incorreto. Isso previne a contaminação do solo e da água, mas a “reciclagem artística” doméstica ajuda a promover a consciência ambiental de forma prática.
Um dos fatores essenciais é que a reutilização para artesanato só deve ser feita com pilhas que estejam em bom estado físico, mesmo que descarregadas.
Uma das formas mais criativas de transformar pilhas usadas é criando um porta-lápis de estilo industrial. É uma peça ideal para escritórios, estantes ou ateliês criativos.
Pilhas também podem ser usadas como módulos para montar figuras, como uma árvore de Natal minimalista, assim como se transformar em uma estrutura robusta ao redor de um copo de vela.
As pilhas são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica através de reações de oxidorredução, sendo essenciais para o funcionamento de inúmeros aparelhos eletrônicos portáteis.
A história das pilhas remonta ao final do século XVIII, com o trabalho do físico italiano Alessandro Volta. Em 1800, ele desenvolveu a primeira fonte de corrente contínua, a “pilha voltaica”
Algo que consistia em discos de cobre e zinco empilhados, separados por pedaços de algodão embebidos em solução salina.
Essa invenção pioneira foi um marco para a ciência e a tecnologia, possibilitando o desenvolvimento de diversos dispositivos elétricos.
A função primária de uma pilha é atuar como um gerador eletroquímico, convertendo a energia armazenada em ligações químicas em energia elétrica utilizável. Elas fornecem uma diferença de potencial (tensão) que pode ser usada para alimentar circuitos elétricos.
Diferentes tipos de pilhas, como zinco-carbono, alcalinas e íons de lítio, são otimizados para diferentes necessidades. Afinal, as primeiras são indicadas para aparelhos de baixo consumo de energia, como controles remotos.
As pilhas alcalinas oferecem maior durabilidade e são ideais para dispositivos de alto consumo, como câmeras fotográficas e brinquedos eletrônicos.
Existem vários tipos de pilhas com tamanhos padronizados por letras: AA, AAA, C, D, 9V, e formatos específicos: tipo botão, que variam em capacidade energética, sendo as AA médias e AAA palito/pequenas. As mais comuns, por sua vez, seguidas pelas C médias/grandes, D grandes.
Por fim, o principal perigo das pilhas está associado ao seu descarte inadequado no meio ambiente. Elas contêm metais pesados e substâncias químicas tóxicas, como: mercúrio, chumbo, cádmio e líti.