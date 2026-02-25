Longevidade na natureza: Veja os animais que vivem mais tempo

Existem animais que não vivem mais do que 24 horas. Mas também há espécies que sobrevivem milhares de anos.E temos ainda o caso de um animal que é considerado praticamente imortal porque retoma sua forma original de tempos em tempos. Veja quais são os 10 animais que vivem mais tempo!

Por Flipar