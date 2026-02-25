Galeria

Gravuras pré-históricas de 8 mil anos são encontradas na Venezuela

Uma importante descoberta arqueológica acaba de colocar o município de Cedeño, na Venezuela, em evidência mundial.

Por Flipar
Caso essa dataÃ§Ã£o seja confirmada, o conjunto poderÃ¡ figurar entre as manifestaÃ§Ãµes simbÃ³licas mais antigas do leste venezuelano.

Localizado no estado de Monagas, o município de Cedeño é um dos 11 que compõem essa extensa região do sul da Venezuela.

Fundado no século 18, esse município tradicional é reconhecido por sua forte atividade agrícola, clima quente e comunidades rurais que cultivam tomate, milho, pimentão, algodão e outras frutas e hortaliças.

Historicamente, a região é um ponto de encontro cultural, sendo habitada pelos povos Chaima e Kariña.

A região também preserva manifestações culturais locais, como as festas e celebrações de patrono, além de promover atividades ligadas ao turismo rural e natural.

A região é habitada por povos indígenas que mantêm vivas tradições e línguas próprias dentro do território do município.

O município tem como capital Caicara de Maturín e uma história que remonta ao período colonial.

