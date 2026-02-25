Cientistas japoneses exibem ‘monge robo?’ que oferece orientac?a?o a fie?is por meio de IA

Segundo relatos, ele teria capacidade de oferecer orientação espiritual e, no futuro, contribuir para amenizar a falta de monges budistas no país.Por Flipar
O sistema foi treinado a partir de textos sagrados do budismo e pensado para responder dúvidas que muitos fiéis sentem dificuldade em apresentar diretamente a líderes religiosos.
Antes, ele já havia criado outras ferramentas digitais voltadas ao aconselhamento religioso, como versões anteriores de bots budistas.
A plataforma utiliza diferentes tecnologias de IA, incluindo modelos desenvolvidos por empresas internacionais do setor, como a OpenAI.
Ferramentas digitais voltadas à orientação religiosa já são utilizadas por milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente da fé.
No próprio Japão, há outros androides em templos que recitam sermões, ainda que sem inteligência artificial.