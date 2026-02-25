Estilo de Vida

Cientistas japoneses exibem ‘monge robo?’ que oferece orientac?a?o a fie?is por meio de IA

Segundo relatos, ele teria capacidade de oferecer orientação espiritual e, no futuro, contribuir para amenizar a falta de monges budistas no país.

Por Flipar
vined mind por Pixabay

O sistema foi treinado a partir de textos sagrados do budismo e pensado para responder dúvidas que muitos fiéis sentem dificuldade em apresentar diretamente a líderes religiosos.

Arcadia11/Pixabay

Antes, ele já havia criado outras ferramentas digitais voltadas ao aconselhamento religioso, como versões anteriores de bots budistas.

olaf/Unsplash

A plataforma utiliza diferentes tecnologias de IA, incluindo modelos desenvolvidos por empresas internacionais do setor, como a OpenAI.

Andrew Neel/Unsplash

Ferramentas digitais voltadas à orientação religiosa já são utilizadas por milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente da fé.

Ashkan Forouzani/Unsplash

No próprio Japão, há outros androides em templos que recitam sermões, ainda que sem inteligência artificial.

Reprodução

