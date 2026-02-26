Sinai: Descoberta arqueológica revela arte rupestre de 10 mil anos em região citada na Bíblia

A recente descoberta de um abrigo rochoso com arte rupestre no sul do deserto do Sinai, Egito, abre uma janela fascinante para cerca de 10 mil anos de história. O sítio revela práticas cotidianas de povos que antecederam a formação do Estado faraônico, mostrando como o Sinai foi palco de interações humanas muito antes da consolidação da civilização egípcia.

Por Flipar