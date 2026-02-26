Galeria

Flocão de milho ideal e até dia mundial: veja origem e curiosidades sobre o cuscuz

A seção Paladar Testou, do jornal Estadão, realizou um teste às cegas com especialistas para eleger o melhor flocão de milho do mercado.

Por Flipar
De acordo com os jurados, um bom flocão deve ter cor amarela intensa, grãos uniformes e, depois de preparado, resultar em um cuscuz soltinho, aromático e com sabor levemente amanteigado.

Já o primeiro lugar ficou com o Maratá, elogiado pela aparência impecável dos grãos e por resultar em um cuscuz leve, macio e com um toque amanteigado marcante.

O cuscuz chegou ao Brasil inspirado em um prato de Magrebe, que fica no Norte da África, mas aqui ganhou identidade própria.

Hoje, é fácil encontrá-lo em qualquer capital brasileira, muitas vezes adaptado aos gostos locais, a exemplo do cuscuz paulista, que leva pedaços de tomate, pedaços de ovo cozido, ervilha, milho verde, palmito e sardinha.

