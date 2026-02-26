Celebridades e TV

Paris Hilton, 45 anos: veja a trajetória da socialite, empresária e atriz

Em 17 de fevereiro de 2026, Paris Hilton completou 45 anos. Herdeira de uma conhecida família dos Estados Unidos, ela transformou a fama inicial ligada ao sobrenome em uma carreira própria, atravessando diferentes fases como socialite, empresária, artista e ativista.

Nascida em Nova York, em 1981, Paris Whitney Hilton é bisneta de Conrad Hilton, fundador da rede Hilton Hotels. 

Criada entre mansões, hotéis de luxo e temporadas em cidades como Beverly Hills e Nova York, ela cresceu sob os holofotes da alta sociedade norte-americana. 

Desde a adolescência, passou a frequentar eventos exclusivos e a aparecer em colunas sociais, consolidando uma imagem associada ao glamour e à vida noturna.

Ainda jovem, iniciou carreira como modelo,  desfilando para marcas internacionais. No início dos anos 2000, tornou-se presença constante em capas de revistas, campanhas publicitárias e festas badaladas. 

Nesse período, passou a ser vista como um dos principais rostos da chamada “cultura das celebridades”, impulsionada pelo crescimento dos tabloides e da internet.

A virada definitiva em sua popularidade aconteceu em 2003, com o lançamento do reality show “The Simple Life”, no qual contracenava com Nicole Richie, filha do cantor Lionel Richie. O programa mostrava as duas herdeiras vivendo em ambientes rurais e exercendo trabalhos simples, explorando o contraste entre luxo e cotidiano. 

O sucesso foi imediato e transformou Paris em um fenômeno global, popularizando seu jeito de falar, expressões marcantes e uma persona pública cuidadosamente construída.

Paralelamente à televisão, ela investiu na música e no cinema. Em 2006, lançou o álbum “Paris”, que incluiu o single “Stars Are Blind”, bem recebido comercialmente. 

Ela também atuou em filmes e séries, geralmente em papéis que dialogavam com sua imagem midiática, reforçando o personagem da “loira rica e extravagante”, ao mesmo tempo em que demonstrava consciência estratégica sobre sua própria exposição.

Em 2005, ela atuou no filme de terror â??A Casa de Ceraâ?, interpretando uma das jovens perseguidas na trama, papel que lhe rendeu maior visibilidade como atriz.Â 

Em 2008, participou do musical de ficção científica “Repo! A Ópera Genética”, mostrando uma faceta mais experimental de sua carreira. 

Cinco anos depois, apareceu em “Bling Ring: A Gangue de Hollywood”, de Sofia Coppola, no qual viveu a si mesma em uma história inspirada em fatos reais sobre assaltos a casas de celebridades. 

Ao longo dos anos, Paris também construiu uma sólida carreira empresarial. Tornou-se referência no setor de perfumes, lançando dezenas de fragrâncias vendidas em diversos países, além de linhas de moda, acessórios e cosméticos. 

Na década de 2010, passou a se destacar como DJ, apresentando-se em festivais, clubes e eventos de grande porte ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, manteve forte atuação nas redes sociais, antecipando o modelo de influência digital que se tornaria dominante nos anos seguintes.

Com o passar do tempo, Paris começou a reavaliar publicamente a imagem construída no início da carreira. Em entrevistas e documentários, revelou que muitas de suas atitudes faziam parte de uma personagem criada para sobreviver à pressão da fama. 

Em 2020, no documentário “This Is Paris”, falou abertamente sobre experiências traumáticas vividas na adolescência, especialmente em internatos, e sobre os impactos emocionais da exposição precoce.

A partir dessas revelaÃ§Ãµes, passou a se envolver mais ativamente em causas relacionadas Ã  proteÃ§Ã£o de jovens em instituiÃ§Ãµes educacionais e ao debate sobre saÃºde mental.Â 

Na vida pessoal, após anos de romances altamente divulgados, encontrou estabilidade ao se casar com o empresário Carter Reum, com quem está desde 2021 e com quem tem dois filhos, ambos por barriga de aluguel.

Paris Hilton representa um caso singular de longevidade na indústria da fama. De símbolo da era dos tabloides a empresária global e figura engajada em causas sociais, ela conseguiu transformar críticas, estereótipos e crises em oportunidades de reinvenção. 

