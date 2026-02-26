Maravilhas de Portugal: beleza, história e herança cultural da Terrinha

A Revolução dos Cravos, em 25/4/1974, foi determinante para Portugal. O movimento deu fim ao regime autoritário mais antigo da Europa ocidental no século 20 – que havia começado com a Ditadura Nacional, em 1926, e que seguiu com o Estado Novo de António Salazar, a partir de 1933.

Por Flipar