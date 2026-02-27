Pimenta na culinária: quitutes ardidos de diferentes países

Embora a pimenta nÃ£o seja onipresente na culinÃ¡ria brasileira, algumas regiÃµes, como o Norte, Nordeste e Sudeste, possuem pratos em que ela Ã© essencial para o sabor e a autenticidade. AlÃ©m disso, o uso de molhos de pimenta caseiros Ã© muito comum como acompanhamento em todo o paÃ­s.