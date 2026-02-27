Galeria

Plataformas de streaming travam batalha contra fraudes promovidas por músicas criadas por IA

A ascensão da inteligência artificial no mercado musical deixou de ser uma previsão distópica para se tornar uma realidade avassaladora nos serviços de streaming.

Por Flipar
Igor Omilaev/Unsplash

Apenas em 2025, foram identificadas mais de 13 milhões de músicas criadas de forma 100% digital.

Alphacolor/Unsplash

O dado mais preocupante, porém, está no consumo: aproximadamente 85% dos streams dessas faixas foram considerados fraudulentos, gerados por robôs ou esquemas artificiais de reprodução.

Fath/Unsplash

Esse tipo de prática burla as regras de remuneração e distorce a divisão dos royalties a serem distribuídos. Quando a Deezer detecta fraude, deixa de pagar os valores correspondentes.

C D-X/Unsplash

Já o Spotify não divulga números específicos sobre músicas de IA, mas afirma ter removido mais de 75 milhões de faixas de spam entre 2024 e 2025.

Reet Talreja/Unsplash

As fraudes em serviços de streaming não são inéditas, mas a IA tornou o processo mais rápido, barato e acessível.

Milad Fakurian/Unsplash

Nas redes sociais, existem cursos que prometem renda fácil com músicas geradas em segundos. “Com a inteligência artificial, em questão de segundos conseguimos criar músicas incríveis”, divulga um perfil no Instagram.

James Kovin/Unsplash

“Sendo bem sincero pra vocês: essa é a forma mais simples pra você construir uma fonte de renda na internet”, diz a pessoa em outro post.

Freepik/stockgiu

Atualmente, nenhuma grande plataforma proíbe músicas feitas com IA; o problema está no uso abusivo dessas tecnologias para enganar os sistemas.

Deepanker Verma/Pixabay

Segundo o próprio Spotify, práticas como envios em massa e conteúdos artificiais de baixa qualidade se tornaram mais comuns com a automação.

@felirbe/Unsplash

O impacto recai diretamente sobre artistas profissionais: quanto mais streams — inclusive falsos —, menor a fatia para quem joga dentro das regras.

Jonathan Velasquez/Unsplash

O Spotify promete implementar medidas semelhantes de forma gradual. “Queremos ter cuidado para não penalizar injustamente artistas legítimos”, informou a empresa.

Unplash/Emojisprout emojisprout.com

O selo Blow Records, criado pelo produtor Raul Vinicius, também viralizou ao lançar versões retrô de funks com ajuda de IA.

Divulgação/Blow Records

Outro caso é “São Paulo”, paródia não autorizada de “Empire State of Mind”, de Jay-Z e Alicia Keys, interpretada pela personagem virtual Tocanna.

Reprodução @tocannaoficial

Apesar da repercussão, pesquisas indicam resistência do público, embora a maioria das pessoas não consiga distinguir uma canção criada por humanos de outra feita por IA.

Imagem gerada por IA/Freepik

Veja Mais