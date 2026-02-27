Instrumentos usados por anjos na arte: melodias que acalmam o espírito

A relação entre anjos e música é antiga e profundamente simbólica. Na tradição religiosa, os anjos são vistos como mensageiros divinos que louvam a Deus com cânticos e melodias celestiais.Por Flipar
A música, nesse contexto, é considerada uma forma pura de adoração e comunicação com o sagrado. Ela eleva o espírito e cria uma conexão direta com o divino.
A Bíblia menciona vários instrumentos musicais usados em celebrações e louvores, sendo os principais: Trombeta, harpa, cítara, lira , flauta, tamborim e saltério
O primeiro instrumento mencionado na Bíblia é o kinnor, traduzido como harpa ou lira, citado em Gênesis 4:21. Esse instrumento simboliza a origem da música como uma forma de expressão espiritual e celebração divina.
Em Gênesis 4.21 está escrito o seguinte: “O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta”.
Na tradição cristã, anjos tocando harpas representam harmonia e paz celestial. O som suave da harpa simboliza a serenidade divina e a conexão com o sagrado.
Hoje a harpa é usada em orquestras e apresentações solo, especialmente na música clássica e new age, para criar atmosferas calmas e introspectivas.
Assim como a harpa, a lira representa melodia e harmonia. Na tradição hebraica, era usada em salmos e louvores. Anjos tocando lira simbolizam devoção e celebração
Raramente a lira é usada em música contemporânea. É comum apenas em apresentações históricas e estudos de música antiga, principalmente em concertos eruditos.
cítara é semelhante à harpa, com um som doce e melodioso. Associada a cânticos de louvor, simboliza o êxtase espiritual e a alegria celestial.
Na Bíblia, as trombetas anunciam eventos importantes e são associadas ao juízo final. Anjos tocando trombetas simbolizam proclamação e poder divino.
Hoje a trombeta é utilizada em orquestras, bandas marciais e música popular, principalmente no jazz e no gospel, para marcar presença e solenidade.
A flauta é associada à suavidade e pureza, representando a voz do espírito. Na tradição bíblica, é mencionada em celebrações e momentos de alegria (Gênesis 4:21). Anjos tocando flauta simbolizam harmonia e comunicação divina.
Hoje a flauta é utilizada em diversos gêneros musicais, desde a música clássica até o jazz e a música folclórica. Seu som suave é apreciado em solos melódicos e em composições orquestrais para criar atmosferas leves e emocionais
O tamborim representa celebração e júbilo. Na tradição bíblica, é tocado em festas religiosas e vitórias. Simboliza alegria e movimento divino.
Hoje o tamborim é comum na música popular e religiosa, incluindo samba e gospel, usado para marcar ritmos animados e festivos.
O saltério é um instrumento de cordas dedilhadas usado nos salmos de Davi. Representa oração e louvor contínuo. É associado à meditação e espiritualidade.