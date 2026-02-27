Bangladesh e os desafios do país asiático

A situação política se agravou quando o governo paquistanês impôs o urdu como língua oficial, gerando protestos. Em 21 de fevereiro de 1952, manifestantes em Daca exigiram que o bengali fosse reconhecido como idioma oficial. No entanto, foram violentamente reprimidos, com mortes e prisões. Essa data é lembrada como o Dia da Língua Materna.