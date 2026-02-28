Toupeira-dourada ressurgiu na África do Sul após nove décadas

Além da toupeira dourada, existem outras espécies deste animal. Entre elas, está a toupeira d’água, que possui o focinho na forma de uma tromba e é lá que estão situados os órgãos sensitivos. As vibrissas sensoriais e órgãos de Eimer, essências para formar uma imagem 3D no cérebro, para um melhor sucesso na captação de alimentos.