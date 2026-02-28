Air fryer pode ser uma mão na roda ou um desastre total; saiba usar

Um dos eletrodomésticos mais “queridinhos” do país, as air fryers são aparelhos populares que permitem preparar alimentos de maneira mais saudável, sem o uso de óleo, e oferecem diversas vantagens, como praticidade e economia de tempo. Pode ser a salvação na hora da pressa.Por Flipar
Porém, é fundamental saber como usá-las corretamente e tomar precauções para evitar riscos à saúde e danos ao equipamento. Veja os principais cuidados para prolongar a vida útil da sua fritadeira, garantir o uso seguro e evitar acidentes.
O primeiro ponto crucial ao usar a air fryer é garantir que você está colocando os itens certos dentro dela. Embora muitas receitas sugiram o uso de papel alumínio, é importante saber quando e como usá-lo. Quando utilizado de maneira inadequada, o papel alumínio pode bloquear os furos do cesto.
Além disso, nunca se deve colocar papel na fritadeira quando ela estiver vazia, pois ele pode ser aspirado, pegar fogo ou até danificar o aparelho. Isso impede que o ar quente circule corretamente, o que prejudica o cozimento e transforma a refeição em algo menos saudável.
Caso a receita permita o uso de papel alumínio, ele deve ser colocado corretamente: com o lado brilhante em contato com o alimento, e nunca cobrindo as bordas do cesto, para não bloquear o fluxo de ar.
Também é importante garantir que o cesto esteja sempre sendo utilizado, pois ele é fundamental para que o preparo seja feito de forma adequada e segura. Alguns outros materiais, como plásticos não recomendados para uso em altas temperaturas ou vidro não temperado, também devem ser evitados na air fryer, pois podem derreter ou até estourar.
A limpeza do aparelho é outro aspecto essencial para garantir sua durabilidade e o preparo seguro dos alimentos. Para isso, é necessário seguir algumas etapas simples. Primeiro, desligue o aparelho e espere ele esfriar antes de iniciar a limpeza.
Se o cesto estiver muito sujo, é recomendável deixá-lo de molho em água quente com detergente por cerca de uma hora. Use a parte amarela da esponja para esfregar o cesto sem riscar o material.
Após a limpeza, enxágue bem e seque o cesto naturalmente ou com um pano seco. Para limpar a parte externa da air fryer, utilize um pano úmido com detergente e finalize com um pano seco.
Além de seguir as orientações de limpeza, é importante também ter cuidado com os riscos de acidentes ao manusear a air fryer. Como o aparelho atinge altas temperaturas (geralmente acima de 200°C), o risco de queimaduras é alto.
Para prevenir queimaduras, use luvas térmicas ao manusear o cesto e aguarde alguns minutos após o uso antes de tocar qualquer parte do aparelho.
Também é fundamental manter a fritadeira fora do alcance de crianças e evitar abrir o aparelho abruptamente, pois o vapor quente pode causar lesões. Essas medidas ajudam a minimizar os riscos e a garantir que você possa aproveitar os benefícios do aparelho com segurança.
Outro risco importante relacionado à air fryer é o choque elétrico, que pode ocorrer, especialmente quando o aparelho é usado em áreas úmidas ou em contato com líquidos. Para garantir a segurança, inspecione regularmente o cabo e a tomada para verificar possíveis danos ou fios expostos.
Nunca manuseie a fritadeira com as mãos molhadas e evite usar extensões de tomada sobrecarregadas. Também é importante manter o aparelho longe de fontes de água, como pias ou fogões, para evitar acidentes elétricos.
Embora incÃªndios e explosÃµes sejam raros, eles podem ocorrer se a air fryer nÃ£o for usada corretamente. ResÃduos de gordura ou pedaÃ§os de alimentos podem superaquecer e provocar incÃªndios. Para evitar esse risco, Ã© importante manter o aparelho sempre limpo, removendo restos de comida e gordura apÃ³s cada uso.
Além disso, nunca deixe a fritadeira funcionando sem supervisão e posicione-a longe de materiais inflamáveis, como cortinas ou toalhas.
A contaminação cruzada também é um risco que não pode ser negligenciado, especialmente quando a air fryer é usada para preparar alimentos crus, como carnes. Se o aparelho não for higienizado, bactérias dos alimentos crus podem se espalhar para outros ingredientes, o que pode resultar em intoxicações alimentares.
Para evitar esse problema, Ã© essencial fazer uma limpeza rigorosa do cesto e das partes internas do aparelho com Ã¡gua morna e sabÃ£o apÃ³s cada uso. Nunca reutilize utensÃlios sem lavÃ¡-los corretamente e preste atenÃ§Ã£o aos resÃduos de alimentos no equipamento, realizando uma limpeza profunda sempre que necessÃ¡rio.
Quanto às suas utilidades, a air fryer é extremamente versátil e permite preparar uma grande variedade de pratos de maneira rápida e saudável. Além da tradicional batata frita, você pode fazer diversos outros alimentos.
Eis alguns deles: frango empanado, peixe, coxinhas, nuggets e até mesmo legumes como abobrinha, cenoura e brócolis, tudo com pouco ou nenhum óleo. Ela também é ótima para fazer bolos, pães e sobremesas como churros e brownies, oferecendo uma textura crocante por fora e macia por dentro.
É possível até preparar pizzas, hambúrgueres e sanduíches de forma mais rápida e com menos gordura. Além disso, a air fryer pode ser usada para aquecer alimentos e até descongelar produtos congelados, mantendo a crocância sem perder a qualidade.
Com essa multifuncionalidade, ela se torna uma aliada prática e eficiente para quem busca uma alimentação mais saudável e sem abrir mão do sabor.
A air fryer é uma excelente aliada para quem busca preparar refeições mais saudáveis e práticas, mas requer cuidados específicos para garantir um uso seguro e eficiente.
O uso correto dos utensílios, a limpeza adequada do aparelho e a atenção aos riscos de queimaduras, choques elétricos, incêndios e contaminação cruzada são essenciais para evitar acidentes e prolongar a vida útil do equipamento.
Ao seguir essas orientações, você poderá desfrutar dos benefícios da air fryer sem preocupações, aproveitando todas as vantagens que ela oferece para o seu dia a dia na cozinha.