Nair de Teffé: O talento da primeira caricaturista mulher do mundo

Durante a Primeira República do Brasil, um nome surgiu e chamou a atenção da elite. Nair de Teffé foi primeira-dama e a primeira caricaturista mulher do mundo. Com uma história de vida de valentia e combate aos preconceitos com a arte, ela se destacou e deixou seu legado.

Por Flipar