Estrela de ‘Heroes’, Hayden Panettiere enfrentou batalha contra vícios

Hayden Panettiere completou 36 anos em 21 de agosto de 2025. A atriz e cantora norte-americana é conhecida por protagonizar séries e filmes de sucesso, e ao longo da carreira enfrentou batalhas contra o alcoolismo e a depressão.Por Flipar
Ela iniciou a carreira cedo com atuações em séries e filmes como “Aliens in the Family” (1996). Também emprestou sua voz à formiguinha Dot em “Vida de Inseto” (1998), da Pixar. Para a Disney, participou de “Sonhos no Gelo” (2005) e estrelou filmes como “Deu Zebra!” (2005).
Em 2006, protagonizou o terceiro filme da franquia “Bring It On”, “As Apimentadas: Tudo ou Nada”
Ainda em 2006, ganhou fama mundial como Claire Bennet na série “Heroes”, a líder de torcida com poderes regenerativos. A série durou quatro temporadas. Além disso, na época, namorou o ator Milo Ventimiglia, seu colega na série.
Fez sucesso no filme “Eu Te Amo, Beth Cooper” como Beth Cooper, a garota mais atraente e popular da escola.
Depois, assumiu o papel de Juliette Barnes em “Nashville”, onde interpretou uma cantora country intensa por seis temporadas.
Por esse papel, recebeu duas indicações ao Globo de Ouro (2013 e 2014) na categoria de “Melhor atriz coadjuvante/secundária em Série, Minissérie ou Filme para TV” e uma indicação ao Critics Choice Awards em 2016 na categoria de “Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama”.
No cinema, se destacou como Kirby Reed na franquia “Pânico”. Apareceu em “Pânico IV” (2011) e retornou mais de uma década depois em “Pânico VI” (2023).
Hayden Lesley Panettiere nasceu em Passaliades, Nova York, em 21 de agosto de 1989. É filha da ex-atriz Lesley R. Vogel e do bombeiro Alan “Skip” Panettiere, tem origem italiana, e seu sobrenome significa “padeiro”.
Tinha um irmão mais novo, Jansen Panettiere, que faleceu em 2023 aos 28 anos com uma doença cardíaca. Sobre a perda, ela disse à People: “Senti que tinha perdido metade da minha alma”.
A sua fisionomia e postura na entrevista para a “People” levantaram suspeitas de uma provÃ¡vel recaÃda, uma vez que Hayden enfrenta dependÃªncia de Ã¡lcool e opiÃ³ides desde os 15 anos, como ela mesmo contou em entrevistas.
Hayden já havia enfrentado outra recaída antes. Após enfrentar depressão pós-parto quando sua filha Kaya nasceu em 2014.
Por causa dessas dificuldades, precisou passar a guarda da filha para o pai, o boxeador Wladimir Klitschko, com quem teve um relacionamento entre 2009 e 2018.
Em 2022, comentou sobre a guarda da filha: “Quero dizer, foi a pior coisa assinar aqueles papéis; a coisa mais dolorosa que já tive que fazer na minha vida.”
Entre 2019 e 2020, foi vítima de violência doméstica por parte de Brian Hickerson, que chegou a ser preso após agredi-la. Apesar disso, continuou com esse relacionamento conturbado por algum tempo.
Após as gravações de seus últimos projetos em 2021, Hayden entrou em um hiato de quatro anos e se afastou dos sets. Ela explicou à US Weekly: “Eu tirei quatro anos de folga… não planejei, mas precisava desesperadamente disso.”
Ela retornou ao cinema com a comédia “A Breed Apart”, lançada em 16 de maio de 2025 nos cinemas e em plataformas digitais.
Em abril de 2025, refletiu: “Nunca estive tão bem em ser quem eu sou sem sentir a necessidade de me desculpar por nada. Sinto que finalmente ganhei o direito de ter uma opinião.”