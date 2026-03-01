Cidade que foi cenário de ‘Game of Thrones’, Dubrovnik tenta conter turismo em massa

Uma das cidades mais visitadas da Europa vem adotando medidas rigorosas para tentar conter o turismo em massa. Trata-se de Dubrovnik, na Croácia, conhecida como a “Pérola do Adriático”.Por Flipar
A prefeitura implementou medidas radicais como estabelecer um limite máximo de 11,2 mil pessoas dentro das muralhas da cidade.
Conhecida por ter sido o principal cenário da série “Game of Thrones”, Dubrovnik chegou a ter 27 visitantes para cada morador, impactando drasticamente a qualidade de vida local.
Desde 2017, a prefeitura vem promovendo um amplo plano de gestão turística sustentável. Outra restrição imposta foi limitar o número de navios de cruzeiro a dois por dia — antes, o pico era de oito.
Os navios também foram obrigados a atracar por no mínimo oito horas, incentivando os turistas a gastarem mais e explorarem a cidade com calma.
Em outra ação, tomada a partir da pandemia de Covid-19, a cidade passou a utilizar câmeras de circuito fechado para gerenciar o fluxo de pessoas.
A partir de 2026, a cidade croata passa a exigir que turistas reservem períodos para visitar as muralhas e museus por meio do “Passaporte Dubrovnik”.
Outras medidas incluem restrições a malas com rodinhas — por conta do barulho nas ruas com paralelepípedos — e novos impostos sobre aluguéis de curto prazo.
Recentemente, a prefeitura efetuou a compra de imóveis para alugá-los a famílias locais, incentivando o repovoamento da cidade antiga.
As ações dividiram opiniões. Alguns moradores e empresários acreditam que as mudanças prejudicam o setor de turismo e não resolvem os problemas estruturais.
Outros reconhecem melhorias no cotidiano e nos serviços. “Em comparação com 2017 e 2018, como guias locais, achamos que melhorou”, opinou o proprietário da Dubrovnik Local Guides, Marko Milos.
Apesar de ainda enfrentar superlotação, os resultados iniciais mostram redução do fluxo de turistas e aumento na qualidade das experiências.
A prefeitura defende que o futuro da cidade depende da qualidade, não da quantidade de visitantes. E divulgou comunicados enfatizando que o excesso de visitantes pode prejudicar a rotina dos moradores.
Com aproximadamente 42 mil habitantes, Dubrovnik é uma das cidades mais encantadoras da Croácia e um dos destinos turísticos mais famosos do Mediterrâneo.
A cidade foi fundada no século 7 e é cercada por muralhas medievais de quase 2 km de extensão, que são Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1979.
Entre os principais pontos turísticos estão a Stradun (rua principal), o Forte Lovrijenac, o Palácio do Reitor e a Catedral da Assunção da Virgem Maria.
A Catedral de Dubrovnik, dedicada à Assunção da Virgem Maria, é um templo barroco erguido no século 18 após um terremoto devastador. No interior, abriga um valioso tesouro com relíquias e obras de arte sacra que revelam a tradição religiosa da cidade.
O Forte Lovrijenac Ã© uma imponente fortaleza erguida sobre um penhasco a 37 metros acima do Mar AdriÃ¡tico, nos arredores das muralhas de Dubrovnik. ConstruÃdo para proteger a cidade de invasÃµes, tornou-se sÃmbolo de resistÃªncia e tambÃ©m cenÃ¡rio de produÃ§Ãµes como Game of Thrones.
A principal rua de Dubrovnik é a Stradun, também chamada de Placa, um elegante calçadão de pedra calcária que corta o centro histórico murado da cidade. Cercada por edifícios históricos, lojas e cafés, é o coração cultural e turístico do destino croata.