Estilo de Vida

Profissões que não resistiram ao avanço tecnológico

O grande avanço da tecnologia provocou alterações no mercado de trabalho. Assim, profissões que eram importantes no passado perderam sua utilidade e foram extintas.

Por Flipar
Freepik

ACENDEDOR DE POSTE: Foi necessário até o fim do século XIX, período em que os postes de rua eram acesos por meio de lamparinas a gás ou com querosene

Autor Desconhecido/Twitter @FotosDeFatos

Em alguns casos, era necessário, inclusive, que o profissional fosse apagar os postes no dia seguinte, ao amanhecer.

Arquivos Nacionais da Holanda/Wikimedia Commons

Já em outros casos, havia postes com um esquema que mantinha a iluminação apenas até o nascer do dia.

Gunnar Lanz/Wikimedia Commons

LANTERNINHA – Tinha a função de guiar as pessoas, com lanterna acesa, em cinemas e teatros para ajudá-las a identificar os lugares onde deveriam se sentar depois que as luzes se apagavam.

Yotube Canal Cultura Ambiental

Este funcionário também possuía a incumbência de fiscalizar as atividades nas salas e evitar que as pessoas usassem tais espaços de forma inadequada. Eventualmente tal atividade era exercida por pessoas mais jovens pelo grau de facilidade

DIVULGAÇÃO/GLOBO

VENDEDOR DE LIVRO – Era comum receber a visita de pessoas que vendiam livros e enciclopédias de porta em porta.

ABDL/ DIVULGACAO/JC

Hoje em dia, com a internet, as bibliotecas ainda sÃ£o espaÃ§os importantes para pesquisa, com conteÃºdo histÃ³rico e ambiente agradÃ¡vel para os estudos. Mas a venda de livros individualmente terminou.

A.Savin - WikimÃ©dia Commons

LEITEIRO – Este profissional vendia garrafas de leite fresco para seus clientes.

Brian Snelson - Wikimédia Commons

A entrega era feita na porta de cada casa. O leite era vendido em garrafas de vidro.

Bewe eller Wigforss/Wikimedia Commons

TELEFONISTA – Foi essencial até a década de 1980, pois as empresas de telefone precisavam de trabalhadores que transferissem ligações feitas com destino às centrais para ramais específicos. Tal cargo era preenchido majoritariamente por mulheres

Twitter @FotosDeFatos

Elas eram orientadas e treinadas para efetuar sua função de maneira discreta. As profissionais esperavam que a pessoa responsável pela ligação passasse as informações e, então, encaminhava a chamada

Arquivo Municipal de Seattle/Wikimedia Commons

Ainda há telefonistas que atuam em grandes empresas e até órgãos públicos com o intuito de transferir ligações internas ou informar um número de determinado setor, mas é uma situação rara. Atualmente, as secretárias cumprem esta função.

Freepik

ATOR E ATRIZ DE RÁDIO – Havia novelas transmitidas por rádio, com uma audiência fiel.

Howard Liberman - Wikimédia Commons

Esses atores precisavam conseguir transmitir apenas com a voz todas as emoções necessárias. Com a TV, o rádio foi deixando de ter espaço para atores.

Conrad Poirier/Wikimedia Commons

COMPUTADOR HUMANO – Desde o fim do século XX, o termo “computador humano”, por mais estranho que pareça, tem sido aplicado a indivíduos com prodigiosa capacidade para cálculos. Antes, o termo não existia, mas os profissionais contratados para a função, sim.

Nasa

Estes profissionais trabalhavam em empresas, como esta da foto de 1949, fazendo cálculos e organizando as finanças.

Nasa/Wikimedia Commons

ARQUIVISTA – A responsabilidade desses profissionais era separar documentos de arquivos institucionais e pessoais, além de organizá-los por grau de relevância

Reprodução

Depois, ele deveria definir qual o tempo de arquivamento ideal e fazer a administração desses ofícios. Com a difusão dos arquivos digitais, tudo mudou.

Foto:ARQUIVOSNACIONAISEADMINISTRAÇÃODEREGISTROS-WIKIMEDIACOMMONS

LINOTIPISTA – Era a pessoa responsável por operar o linotipo, um protótipo da máquina de escrever. Afinal, seu depósito de linhas arquiva um número maior de frases prontas.

Twitter @rsalaverria

Para ser linotipista era preciso realizar cursos de especialização. Tal função era encontrada em editoras e jornais. O avanço tecnológico promoveu a criação de máquinas como as impressoras e os computadores. Assim, o cargo passou a não ter utilidade

AE Foster/Wikimedia Commons

OPERADOR DE MIMEÓGRAFO – Pessoas manipulavam esse instrumento para fazer cópias de papel escrito em grande escala. Obviamente, deixou de ser necessário.

Francis Stewart/Wikimedia Commons

Veja Mais