Lily Collins vai interpretar Audrey Hepburn em novo filme

Antes desse filme, Hepburn já havia conquistado o Oscar por “A Princesa e o Plebeu” e estrelado produções como “Sabrina” e “Cinderela em Paris”. No entanto, foi com Holly Golightly que sua imagem foi elevada a outro nível. Cabe agora a Lily Collins representar nas telonas um dos maiores ícones da história do cinema. Mas o que credencia a atriz a assumir essa responsabilidade?