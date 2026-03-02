Espécies invasoras causam desequilíbrios ambientais e ameaçam faunas regionais

Espécies invasoras são animais ou plantas levados para locais onde não existiam naturalmente e que se tornam um grande problema para o meio ambiente. Isso ocorre porque, nesses novos habitats, muitas vezes não há predadores naturais ou barreiras que controlem seu crescimento.

Por Flipar