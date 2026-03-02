As aves com os maiores bicos do planeta

Pelicano-branco – 47 cm – Regiões costeiras e interiores do Hemisfério Norte; Bico com bolsa que ajuda a capturar peixes. Expectativa de vida: 10 a 25 anosPor Flipar
Calau – 40 cm – África e Ásia (florestas tropicais); Bico enorme e curvado, usado para romper frutas e defesa. Expectativa de vida: 30 a 40 anos
Marabu-africano â?? 35 cm – Ãfrica subsaariana (savanas e pÃ¢ntanos); Bico longo e robusto, usado para limpar carniÃ§a. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
Jabiru – 30 cm – América Central e do Sul (pantanais); Bico grande e preto, usado para capturar presas na água. Expectativa de vida: 30 a 35 anos
Colhereiro – 23 cm – Regiões pantanosas da América do Sul e Austrália; Bico em forma de colher para alimentar-se de peixes e insetos. Expectativa de vida: 10 a 15 anos
Tucano-toco – 20 cm – América do Sul (Florestas Tropicais); Bico grande e colorido, usado para controle térmico e alimentação de frutas. Expectativa de vida: 15 a 20 anos
Albatroz-real – 20 cm – Oceano Antártico e Pacífico Sul; Bico longo, especializado em capturar peixes e lulas em alto-mar. Expectativa de vida: Até 50 anos
Cegonha-branca – 20 cm – Europa e África (áreas úmidas); Bico reto e afilado, ideal para capturar pequenos peixes e anfíbios. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
Ibis – 20 cm – Ásia, África e Américas (pântanos e campos); Bico curvado para buscar alimentos no lodo. Expectativa de vida: 16 a 20 anos
Garça-branca-grande – 15 cm – Regiões costeiras e interiores em quase todo o mundo; Bico longo e afilado para caçar peixes. Expectativa de vida: 15 a 22 anos
Flamingo – 15 cm – América, África e Eurásia (lagoas e áreas salgadas); Bico curvado para filtrar alimentos na água. Expectativa de vida: 20 a 30 anos
Cegonha-de-abdim – 15 cm – África subsaariana (regiões semiáridas); Bico afilado para capturar pequenos invertebrados. Expectativa de vida: 20 a 25 anos
Fragata – 15 cm – Regiões tropicais de oceanos ao redor do mundo; Bico longo e fino, ideal para capturar peixes enquanto voa. Expectativa de vida: 25 a 30 anos
Ave-do-paraíso –10 cm – Nova Guiné (florestas tropicais); Bico longo, usado para alimentação de frutas e pequenos insetos. Expectativa de vida: 5 a 8 anos